صفقة طيران الإمارات "تنقذ" طائرات إيرباص العملاقة

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أعلنت شركة طيران الإمارات عن تقديم طلب لشراء 36 من طائرات إيرباص العملاقة "إيه 380".

وتأتي الصفقة التي تصل قيمتها الشرائية إلى 16 مليار دولار بعد أن أعلنت إيرباص أنها ستوقف إنتاج هذا الطراز من الطائرات إذا لم تستطع إبرام صفقة شراء مع الشركة الإماراتية.

وتعد طيران الإمارات الشركة الوحيدة التي وضعت طائرات "إيه 380" في قلب نشاطها التجاري، وكان من المتوقع تقديم المزيد من طلبات الشراء خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

غير أنها تقدمت في ذلك الوقت بطلب شراء 40 طائرة بوينغ طراز 787 "دريملاينرز" بدلا من شراء طائرات إيرباص.

وقالت شركة طيران الإمارات إنها طلبت حاليا شراء 20 طائرة من طراز "إيه 380"، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم، مع إمكانية شراء 16 طائرة إضافية. وسوف تبدأ عملية التسليم اعتبارا من عام 2020.

وتعتبر الشركة الإماراتية بالفعل أكبر زبون لهذا الطراز، وتشغل منها حاليا 101 طائرة، وسبق أن قدمت 41 طلب شراء.

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وقال جون ليهي، مدير المبيعات بشركة إيرباص، يوم الاثنين إن شركته قد توقف خطط إنتاج الطائرة في حال لم يتقدم الزبون الرئيسي للطائرة، وهي شركة طيران الإمارات ومقرها دبي، بطلب شراء جديد.

وبدأ مشروع الطائرة "إيه "380 في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وتحتوي الطائرة على طابقين من المقاعد، ومصممة على أساس أن تتضمن وسائل راحة، مثل صالات للاستراحة وصالونات للتجميل ومتاجر معفية من الجمارك، وفقا لمواصفات العملاء.

ونفذت الطائرة إيرباص "إيه 380" أول رحلة جوية تجارية لها، في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام، وذلك ضمن رحلات شركة خطوط طيران سنغافورة، حيث أقلعت من سنغافورة وهبطت في مدينة سيدني الأسترالية.

وتسلمت شركة طيران كوانتاس الأسترالية طلبيات من طائرة إيرباص "إيه 380" عام 2008، وأجرت رحلة وقتها من مدينة ملبورن الأسترالية، وحتى لوس أنجليس بالولايات المتحدة.

كما تشغل شركة خطوط الطيران الفرنسية "إير فرانس" والألمانية "لوفتهانزا" الطائرة، غير أن شركة طيران الإمارات ظلت الزبون الأهم لهذا الطراز من الطائرات على مدار سنوات.