مغني الراب "50 سنت" يكتشف لديه عملات بيتكوين بملايين الدولارات

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اكتشف مغني الراب الأمريكي "50 سنت" فجأة أن لديه عملات بيتكوين تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، ويرجع الفضل في ذلك إلى مبيعات منسية لأحد ألبوماته الغنائية.

وفي عام 2014 أصدر 50 سنت، واسمه الحقيقي كيرتس جاكسون، ألبوما غنائيا بعنوان "أنيمال أمبيشن"، وأصبح أول فنان يقبل الدفع بالعملة الإلكترونية.

وتلقى المغني أكثر من 700 وحدة من عملة بيتكوين وفقا للصفقة، لكنه نسي هذا المبلغ بعد ذلك ولم يصرفه، وذلك وفقا لموقع TMZ المتخصص في أخبار المشاهير.

وتبلغ قيمة هذا المبلغ من البيتكوين حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين دولار، لكن نظرا لتقلب سعر صرف العملة الإلكترونية فإن هذه القيمة قد تتغير في أي وقت.

وفي عام 2014، كان سعر صرف عملة بيتكوين يساوي 662 دولارا، لكن سعر صرفها بلغ اليوم الخميس 11200 دولارK وفقا لموقع Coindesk الإلكتروني.

وأكد 50 سنت الخبر في منشور على موقع إنستغرام، مرفق به لقطة شاشة لمقالة موقع TMZ .

وكتب: ""ليس سيئا لطفل من منطقة ساوث سايد، أنا فخور جدا بنفسي".

كما نشر المغني أيضا صورة لنفسه محاطا بعملات بيتكوين، على موقع إنستغرام، وكتب تعليقا مداعبا: "هل يريد أي شخص قليلا من عملة بيتكوين؟ أعرف أنني ربما أزعجتكم، لكن أعذروني، فأنا ذاهب لتحصيل الأموال".

وعلى مدار الاثني عشر شهرا الأخيرة، تلقى العديد من المشاهير أموالا نظير الترويج أو دعم عملات إلكترونية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

دعم المشاهير

في سبتمبر/ أيلول الماضي، روج ممثل هوليوود جيمي فوكس لبيع عملات إلكترونية في بورصة تسمى كوبينهود.

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع الفرنسية، نبيلة، على تطبيق سنابشات في الثاني عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، لتشجع جمهورها على الاستثمار في عملة بيتكوين.

لكن فيديو نبيلة أثار قلق هيئة سوق المال الفرنسية، التي غردت سريعا على موقع تويتر، محذرة الفرنسين من الاستثمار في عملة بيتكوين، بسبب المخاطر التي قد يتضمنها ذلك.