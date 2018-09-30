إيلون ماسك: 11 حقيقة عن الرجل الذي أطاحت به تغريدة

مصدر الصورة Reuters Image caption تنقل ماسك من جنوب افريقيا لكندا للولايات المتحدة

مع توصل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إلى تسوية مع هيئات الرقابة الأمريكية، يقدم بموجبها استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة تسلا بسبب تغريدة عن تحويل شركة السيارات الكهربائية إلى ملكية خاصة، تسلطت الأضواء مجددا عليه.

وبموجب التسوية، سيبقى ماسك في منصب المدير التنفيذي للشركة بينما سيستقيل من منصب رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

تغريدة إيلون ماسك عن تحويل تسلا لملكية خاصة "تطيح" به من رئاستها

كما سيدفع ماسك وتسلا معا غرامة قدرها 20 مليون دولار لكل منهما.

فمن هو إيلون ماسك؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن إيلون ماسك :

ولد في جنوب افريقيا في 28 يونيو/حزيران عام 1971 وهاجر إلى كندا وعمره 17 عاما ثم انتقل إلى الولايات المتحدة لدراسة الفيزياء والاقتصاد في جامعة بنسلفانيا.

بعد تخرجه من جامعة بنسلفانيا انتقل إلى كاليفورنيا لدراسة الدكتوراه وتزامن انتقاله مع ظهور الانترنت، فترك الجامعة ليطلق Zip2 أولى شركاته وكانت دليل للمواقع على الانترنت ووفرت خدماتها لمواقع كبرى مثل صحيفة النيويورك تايمز وفي عام 1999 قامت شركة Compaq بشراء zip2 مقابل 307 مليون دولار نقدا و34 مليونا على شكل أسهم.

في عام 1999 أسس شركة الخدمات المالية إيكس دوت كومX.com ، وبعد عام أدى اندماج X.com و شركة كونفينيتي Cnofinity إلى انشاء شركة PayPal، وفي عام 2002 استحوذت شركة eBay على الشركة مقابل 1.5 مليار دولار.

في عام 2002 أسس شركة تكنولوجيا الفضاء سبيس إيكس SpaceX لصناعة مركبات للرحلات الفضائية التجارية.

في عام 2008 أنشأ شركة تسلا التي أطلقت السيارة رودستار القادرة على السير من سرعة صفر إلى 96 كيلومترا في 3.7 ثانية. وبعد ذلك طرحت الشركة النموذج S كأول سيارة كهربائية عائلية قادرة على قطع 426 كيلومترا بعد كل عملية شحن.

مصدر الصورة Getty Images Image caption شحن السيارة تسلا

في عام 2012 أطلقت شركة سبيس إيكس الصاروخ فالكون 9 الذي حمل كبسولة غير مأهولة للمحطة الفضائية الدولية، وكانت أول مرة تقوم فيها شركة خاصة بإطلاق سفينة فضاء لهذه المحطة.

في عام 2013 طرح مفهوم هايبر لووب Hyperloop للنقل فائق السرعة للركاب بين المدن وقت الزحام الشديد من خلال كبسولات تسير في أنفاق بسرعة 1126 كيلومترا في الساعة.

في عام 2015 أسس شركة open AI وهي شركة متخصصة في بحوث الذكاء الصناعي.

مصدر الصورة SPACEX Image caption صواريخ المرحلة الأولى للصاروخ فالكون هيفي

في عام 2017 نجحت شركة سبيس إيكس في تحقيق إطلاق وهبوط ناجحين لصاروخ فالكون 9 تم تصنيعه من أجزاء قديمة قابلة لإعادة الاستخدام.

وفي عام 2017 أيضا أطلق مشروع نيورالينك لصنع شرائح يمكن زرعها في الرأس البشري لمساعدة الناس على الاندماج مع التكنولوجيا.

تزوج مرتين وانتهت الزيجتان بالطلاق.