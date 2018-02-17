القرصنة الإلكترونية "كلفت الولايات المتحدة ما بين 57 و109 مليارات دولار في 2016"

مصدر الصورة AFO/Getty Images Image caption أخطر الهجمات هي تلك التي تسهدف قطاعات مرتبطة بقطاعات أخرى

أفاد تقرير للبيت الأبيض بأن القرصنة الإلكترونية كلفت الولايات المتحدة بين 57 و109 مليارات دولار عام 2016.

وأشار التقرير إلى عمليات القرصنة التي استهدفت مؤسسات خاصة وعامة، ومنها قطع الخدمة وانتهاك البيانات وسرقة الحقوق الفكرية.

وحذر التقرير من نشاطات قرصنة إلكترونية تقوم بها دول، كما نبه إلى خطورة خاصة تتميز بها بعض الهجمات، وهي تلك التي تستهدف بنية تحتية حساسة كالطرق السريعة وشبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات والسدود وشبكة إنتاج الأغذية، حيث قد يمتد تأثير هذه الهجمات خارج نطاق الجهة المستهدفة بشكل مباشر.

وعبر التقرير عن قلق خاص من الهجمات التي تستهدف القطاع المالي وقطاع الطاقة، بسبب اتصالها بقطاعات أخرى مما يجعل تأثيرها متشعبا.

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ولم يتضمن التقرير الكثير من التوصيات بخصوص مواجهة هذه الهجمات، لكنه نوه إلى عدم توفر بيانات كافية حول الموضوع وقلة الاستثمارات في الأنظمة الدفاعية.

ويأتي إصدار هذا التقرير بعد اتهام روسيا بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع العام الماضي تحت اسم NotPetya واستهدف شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، ووصفته الولايات المتحدة بأنه محاولة من الكرملين لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا.

وقال التقرير إن الصين وكوريا الشمالية وروسيا تشارك أحيانا في عمليات قرصنة إلكترونية، كما أشار إلى قرصنة ينفذها ناشطون سياسيون ومنظمات إجرامية.

وخلص التقرير إلى أن تصميم النظم الدفاعية سيكون اسهل لو توفرت البيانات المتعلقة بهجمات وقعت في الماضي.