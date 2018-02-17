شركة فنزويلية تغري الموظفين الجدد بعلاوة تحفيزية 144 بيضة شهريا

مصدر الصورة AFP

لجأت شركة خاصة للأمن في فنزويلا إلى طريقة غير مألوفة لجذب موظفين جدد بتقديم علاوة تحفيزية 144 بيضة شهريا بجانب الراتب وقدره 10 دولارات.

وتشهد فنزويلا ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية.

وتبحث شركة "أطلس للأمن" بولاية زوليا غربي البلاد، عن موظفين جدد لشغل وظائف رجال أمن مقابل 2 مليون بوليفار شهريا، 10 دولارات، وعلاوة تحفيزية 144 بيضة.

ومن أجل يحصل موظفو الشركة على العلاوة يجب عليهم الالتزام بمواعيد الدوام وألا يغيبوا عن نوبات العمل إضافة إلى الاهتمام بالمظهر.

ونقلت وكالة رويترز عن سيندي فوينمايور رئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة قولها "عدد كبير من الموظفين لم يلتزم بالشروط السابق ذكرها فقررنا اللجوء إلى طريقة جديدة".

وأضافت "تلقينا الكثير من الطلبات منذ أن نشرنا الإعلان، نحن مبتكرون، إنه حافز جيد".

وأعلنت الشركة عن 200 وظيفة شاغرة لموظفي أمن يحرسون المزارع.

ويبحث العمال في فنزويلا الآن عن شركات تقدم علاوات تحفيزية سواء غذائية أو لتوفير وسائل مواصلات بخاصة مع انهيار العملة المحلية بشكل كبير حتى وصل الحد الأدني للأجور إلى دولار واحد شهريا.

وتعاني فنزويلا أيضا من ارتفاع نسبة التضخم كما أن لديها واحدا من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.

ويلقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باللوم في الأزمة الاقتصادية على "حرب اقتصادية تشنها الولايات المتحدة على بلاده" ولكن منتقديه يرون أن سياسات حكومته الاشتراكية دمرت الاقتصاد بسبب الفساد.