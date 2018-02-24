بدء تصنيع سيارات "ميني" الكهربائية في الصين

مصدر الصورة Huw Evans picture agency Image caption تصنع أغلب سيارات ميني في أوكسفورد في بريطانيا

قالت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات، مالكة العلامة التجارية ميني، إن سيارات ميني الكهربائية سوف تُصنع في الصين، وذلك بجانب أوكسفورد حيث تصنع أغلب السيارات من إنتاج ميني.

وأضافت أن إنتاج السيارات الكهربائية يأتي بموجب توقيع اتفاقية أعمال أولية مع شركة غرايت وول موتورز الصينية للسيارات، والتي تنص على أن تطرح هذه السيارات في السوق الصيني.

ولن تُأثّر هذه الاتفاقية على الخطة التي أعلنتها بي إم دبليو العام الماضي لتصنيع أول دفعة من السيارات الكهربائية التي تحمل علامة ميني في 2019، وهي السيارات التي تعمل بمحركات كهربائية ألمانية الصنع.

ومن المقرر أن تحدد بي إم دبليو وغرايت وول في وقت لاحق موقع خط الإنتاج، وحجم الاستثمارات التي من المقرر ضخها لتمويل عملية الإنتاج.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الشركة الألمانية العملاقة اتفاقية مع شركة سيارات صينية لإنتاج بعض طرازاتها، إذ دخلت بي إم دبليو في مشروع مشترك مع شركة بريلليانس أوتو الصينية لإنتاج بعض طرازاتها.

وإضافة إلى مصنعين لتجميع السيارات، يتضمن المشروع المشترك بين بي إم دبليو وبريلليانس مصنع للمحركات، ملحق به وحدة لإنتاج البطاريات.

وباعت الشركة الألمانية 560 ألف سيارة في الصين العام الماضي، ما يساوي ضعف عدد السيارات التي باعتها في الولايات المتحدة وألمانيا، أكبر سوقين لبي إم دبليو على مستوى العالم.