أجهزة الليزر بدلا من البشر في صناعة الجينز

مصدر الصورة DEVAKI KNOWLES Image caption ليفايز تواجه منافسة متزايدة من شركات أخرى

تعكف شركة ليفي شتراوس للملابس، المعروفة باسم ليفايز، على التوسع في استخدام الليزر لتحويل إنتاجها لملابس الجينز إلى طريقة آلية بالكامل.

وتقول الشركة إن التقنيات الجديدة ستحد من استخدام المواد الكيمائية وتزيد من كفاءة مزج الألوان وتصميم الأزياء.

وتتوقع استخدام التقنية الجديدة الخاصة بمرحلة التصنيع الأخيرة بالكامل بحلول عام 2020.

وقالت الشركة إن الطريقة الجديدة "أقل كثافة من حيث العمالة"، وستساعد الشركة في أن تكون أكثر استجابة للأسواق المحلية.

وتتيح التقنيات الجديدة للشركة إنتاج أنواع محدودة من ملابس الجينز بكميات كبيرة، والتصميم السريع وفقا لمتطلبات الزبائن.

ووصف تشيب بيرغ، المدير التنفيذي للشركة، الطريقة الجديدة بـ "مستقبل صناعة الجينز."

وتعتمد الشركة على متعهدين في أنحاء العالم لإنتاج غالبية منتجاتها.

لكن متحدثة باسم "ليفايز" قالت إن الشركة لا تتوقع الاستغناء عن أي وظائف "على المدى القريب"، مشيرة إلى إمكانية إعادة تدريب الموظفين لتشغيلهم في أماكن أخرى.

وأضافت أنه "نظرا لنمو تجارتنا مع البائعين، نعتقد بأن شركاءنا في التصنيع كانوا قادرين على إعادة توزيع أي من العمال المتضررين."

تأتي الخطوة في ظل تسارع شركات الملابس في مواكبة حركة التنافس المتزايدة وعروض الموضة السريعة.