بريزو تحاول إنقاذ نفسها بإغلاق 94 فرعا

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تخطط شركة مطاعم بريزو الإيطالية لإغلاق نحو ثلث فروعها في محاولة منها لإنقاذ نفسها.

سلسلة المطاعم التي تمتلكها شركة تي بي جي الخاصة توفر نحو 4500 وظيفة وبإغلاق 94 من فروعها بينها 33 فرعا في تيكس ميكس ستبقى الشركة تدير 208 فرعا فقط.

وتحاول الشركة بهذه الإجراءات إنقاذ نفسها من الإفلاس والبقاء على الساحة ضمن سلاسل المطاعم الكبرى.

وبدأت الشركة الدخول في مرحلة إجراءات الإصلاح المالي المعروفة باسم الإجراءات التطوعية بهدف تسريح النسبة المطلوبة من العاملين.

وقامت شركة تي جي بي بشراء بريززو عام 2014 بقيمة 300 مليون جنيه استرليني وهي أحدث سلسلة مطاعم تعاني من مشاكل مالية حيث قامت سلسلة مطاعن بايرون للبورغر وجايمي إيطاليان بإجراءات مشابهة خلال العام المالي الجاري.

ووافقت الشركتان على خطة إنقاذ مالية مع المقرضين تتضمن غغلاق بعض الفروع وتقليص عدد العاملين.

وتعاني السوق في بريطانيا من مشاكل مالية حيث شهدت سلسلة متجر ألعاب الأطفال تويز أر أص إجراءات مالية مشابهة لإنقاذها من الانهيار المالي كما شهدت سلسلة مابلين للإليكترونيات نفس الإجراءات لكن الشركتين دخلتا مرحلة الإجراءات الإدارية وهي المرحلة الاخيرة قبل إعلان الإفلاس الأسبوع الجاري.

ويشهد سوق العمل في بريطانيا أزمة مالية عنيفة حيث أن زيادة الرواتب لا تعادل نسبة التضخم الاقتصادي الامر الذي أضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وارتفعت تكلفة المعيشة في بريطانيا مقارنة بمعدل الرواتب ومن المتوقع أن تعلن المزيد من الشركات إجراءات مالية شديدة في أبريل/ نيسان المقبل موعد إعلان بيانات الاداء المالي خلال العام المالي 2017 - 2018.