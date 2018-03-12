الصين تحذر من نتائج "كارثية" لحرب تجارية مع الولايات المتحدة

مصدر الصورة Getty Images

قال وزير التجارة الصيني جونغ شان إن اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة سيكون له نتائج كارثية على اقتصاد البلدين والعالم.

يأتي هذا في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات تنفيذية بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

ونفذ ترامب تهديداته السابقة بفرض جمارك بقيمة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم، قائلا إن هذه الخطوة ستعزز الصناعة الأمريكية بعدما واجهت الولايات المتحدة "ممارسات تجارية غير عادلة".

ويستثني قرار ترامب المكسيك وكندا من الجمارك على صادراتها من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

وكان جونغ يتحدث على هامش أعمال الجلسة السنوية للبرلمان الصيني.

وقال وزير التجارة الصيني "ليس هناك منتصر في حرب تجارية، بل ستجلب الكوارث للصين والولايات المتحدة والعالم".

وأضاف أن الصين لا تريد حربا تجارية ولن تكون المبادرة لإشعالها، لكنه شدد على أن بلده قادر على مواجهة أية تحديات وحماية مصالحها.

كما أشار إلى أن الصين ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وأفادت تقارير بأن قطاع المعادن في الصين دعا الحكومة إلى استهداف قطاع الفحم الحجري في الولايات المتحدة، حيث تتركز قاعدة ترامب السياسية.

يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للفولاذ، حيث استوردت 35 مليون طن في عام 2017. وكان مصدر 6 ملايين طن من هذه المشتريات الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بحسب وكالة رويترز للأنباء.