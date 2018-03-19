شركة "أوبر" توقف برنامج المركبات ذاتية القيادة بعد مقتل امرأة

مصدر الصورة Getty Images Image caption المرة الأولى التي تتسبب فيها سيارة ذاتية القيادة بموت شخص

قررت شركة "اوبر" وقف برنامج المركبات ذاتية القيادة بعد مقتل امرأة أثناء محاولتها قطع الشارع في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة.

ومع أن السيارات ذاتية القيادة تسببت بحوادث من قبل إلا أنها المرة الأولى التي تتسبب بموت شخص.

وقال مدير الشركة دارا خوسروشاهي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن موت المرأة كان "خبرا حزينا جدا"، وأضاف "نحن نفكر في عائلة الضحية، ونتعاون مع الشرطة المحلية لفهم ما حدث".

وقالت مصادر الشرطة إن الحادث وقع ليلة الأحد، بينما كانت السيارة في حالة قيادة ذاتية، لكن كان هناك شخص يراقب الوضع داخل السيارة.

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وقالت الشرطة إن المرأة لم تكن تستخدم المعبر المخصص للمشاة، وقد نقلت إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة في وقت لاحق.

وقال أنتوني فوكس، الذي عمل وزيرا للمواصلات في عهد الرئيس باراك أوباما إن الحادث هو "تنبيه لقطاع السيارات ذاتية القيادة بأن يعاملوا السلامة بأولوية قصوى".

وكانت شركة اوبر قد بدأت بفحص سيارات ذاتية القيادة عام 2016.

وجاء الحادث بعد سنة من سحب شركة أوبر سياراتها من الطرق بعد أن انقلبت سيارة من طراز فولفو في ولاية اريزونا.

ودعت منظمة حماية المستهلك إلى تطبيق قوانين صارمة على السيارات ذاتية القيادة، كما دعت إلى سحب السيارات ذاتية القيادة من الطرقات واصفة الحادث بأنه "ماساة كافحنا لسنوات كي لا تحدث".