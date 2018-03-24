ترامب يقر ميزانية بقيمة 1.3 تريليون دولار لتمويل الحكومة

مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب يوقع ميزانية تمويل الحكومة التحادية للولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية بحزمة مالية بقيمة 1.3 تريليون دولار لستة أشهر، متعهدا بعدم الموافقة على مشروع كهذا مرة أخرى.

وقبل التوقيع بساعات، هدد الرئيس الأمريكي باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع بسبب عدم تمويله بالكامل "سور ترامب الحدودي" مع المكسيك.

وأٌقر الكونغرس الخطوة لتجنب ما كان سيكون ثالث إغلاق للحكومة الأمريكية خلال العام.

لكن كثيرا من رفقاء الرئيس في الحزب الجمهوري عارضوا الخطوة، ووصف أحدهم المشروع بـ "البشع".

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وكان لابد من توقيع ترامب على المشروع قبل المهلة التي حُددت بحلول منتصف ليل الجمعة، للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية نشطة حتى 30 سبتمبر/ أيلول.

وفي وقت سابق، قال في تعليق له على تويتر إنه قد يرفض مشروع القانون الذي جاء في 2000 ورقة.

لكنه في مؤتمر صحفي، قال ترامب إنه رغم "سخافة" إجراءات إقرار القانون، سيوقع المشروع لإدراجه زيادة كبيرة للإنفاق العسكري.

وأضاف ترامب: "هناك كثير من النقاط التي لست سعيدا بها في هذا المشروع"، وذلك على الرغم من إقرار الكونغرس يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

وتابع: "لن أوقع على مشروع آخر كهذا مرة أخرى... فلم يقرأه أحد"، في إشارة لكبر حجمه.

كما قال ترامب للصحفيين: "فكرت تفكيرا جديا باستخدام حق الفيتو الرئاسي، لكن وبسبب المكاسب العظيمة التي كنا قادرين على تحقيقها للجيش، وهو الذي يعلو فوق اعتبار."

مصدر الصورة AFP

ووضع التصويت على مشروع القانون في المجلس الشيوخ في الساعات الأولى من الجمعة نهاية لأسابيع من النقاشات المحمومة بين أعضاء الكونغرس.

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ولم يركز المشروع على مصير قرابة 700 ألف مهاجر شاب يعرفون بـ (الحالمون) الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة في طفولتهم.

وأدرج هؤلاء الشباب في برنامج "القرار المؤجل بحق القادمين وهم في مرحلة الطفولة، المسمى اختصارا "داكا" الذي تبناه الرئيس الأمريكي، السابق باراك أوباما.

وذكرت وسائل إعلام أن النواب الديمقراطيين عارضوا موافقتهم مقابل فقط الاتفاق على مسار لضمان منح الجنسية لنحو 1.8 مليون شخص لهم الحق في الإقامو وفقا لبرنامج دكا.

وفي المؤتمر الصحفي، الجمعة، قال ترامب: "أريد أن تعرف الجالية الإسبانية (القادمة من أمريكا اللاتينية) أن الجمهوريين أكثر حرصا للوقوف بجانبكم من الديمقراطيين الذي يستغلونكم لأغراضهم الشخصية".

وأضاف: "الديمقراطيون لا يريدون برنامج دكا في هذه الميزانية".