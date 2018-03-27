"يد مانديلا" تباع بما يعادل 10 ملايين دولار

مصدر الصورة Hulton Archive

بيعت مجسمات مصنوعة من الذهب ليد الزعيم الجنوب أفريقي نلسون مانديلا، مقابل ما قيمته 10 ملايين دولار من عملة بيتكوين الرقمية.

وقد اشترت شركة آربيترايد الكندية لتبادل العملات الرقمية، أربعة مجسمات من رجل أعمال من جنوب أفريقيا يُدعى مالكولم دنكان.

وقالت الشركة إنها تخطط لإطلاق جولة عالمية لـ "الأيدي الذهبية لنلسون مانديلا" تهدف إلى تثقيف الشباب حول حياة "أيقونة مناهضة التمييز العنصري".

وتعد هذه المرة الأولى التي تُباع فيها قطع أثرية خاصة أو متعلقة بمانديلا باستخدام عملة بيتكوين.

وسُجن مانديلا لمدة 27 عاما بسبب نضاله ضد حكم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا.

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وقد أُطلق سراحه في عام 1990، وشغل منصب رئيس جنوب أفريقيا في الفترة منذ عام 1994 وحتى عام 1999.

وتوفي مانديلا عام 2013 عن عمر يناهز 95 عامًا. وتحول إلى أيقونة عالمية، وقد كسب رجال الأعمال والفنانون أموالا كثيرة مستفيدين من اسمه.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قضى مانديلا معظم سنوات السجن في زنزانة في جزيرة روبن

وكان دنكان، المقيم في كندا حاليا، اشترى مجسمات الذهب ليد مانديلا، من مجموعة هارموني غولد للتعدين عام 2002 بحوالي 31 ألف دولار أمريكي.

وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، من المفترض أن تذهب نصف الأموال المدفوعة لشركة هارموني غولد لقاء "أيدي مانديلا الذهبية" إلى مؤسسة خيرية، ولكن ما يزال غير واضح فيما إذا كان ذلك قد حصل بالفعل.

وتشمل مجموعة المجسمات التي تزن نحو 9 كيلوغرامات، يد مانديلا، وراحة يده، وقبضته. وهي جزء من مجموعة ترمز إلى السنوات التي قضاها الرئيس السابق في سجنه في جزيرة روبن.

وقد دفعت شركة آربيترايد عربونا بعملة بيتكوين أجري تحويله إلى ألف دولار أمريكي، على أن يُدفع المبلغ المتبقي على صورة دفعات ربع سنوية لا تقل كل منها عن مليوني دولار.

وحسب تقارير بلومبرغ، تعتزم شركة آربيترايد على إطلاق عملة رقمية خاصة بها إضافة إلى التداول بعملات رقمية أخرى.

وقال رئيس الشركة، لين شوتزمان، لوكالة بلومبرغ إنه "سيدعم كافة عملات شركته الافتراضية بربط قيمتها بنسبة من المعادن النفيسة، مثل الذهب.