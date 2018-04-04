البحرين تكتشف حقل نفط بحري "يحتوي على 80 مليار برميل"

مصدر الصورة Getty Images Image caption تشير تقديرات إلى وجود 280 مليار إلى 560 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حوض خليج البحرين

قالت البحرين إن حقلا للنفط اكتشف مؤخرا يحتوي على نحو 80 مليار برميل من النفط، وهو الأضخم بالنسبة للاحتياطات الحالية للمملكة.

كما تشير تقديرات شركتين أمريكيتين إلى وجود 280 مليار إلى 560 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حوض خليج البحرين.

وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، إنه ليس من المعروف حتى الآن حجم النفط الذي يمكن استخراجه من الحقل.

ويمكن للحقل النفطي الجديد أن يلعب دورا رئيسيا في السوق العالمية.

وكانت البحرين، قبل اكتشاف الحقل الجديد، تمتلك احتياطيا من النفط الخام يقدر بنحو 125 مليون برميل و92 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتمتلك دول مجاورة للبحرين مثل السعودية، أكبر مصدّر للبترول في العالم، 266 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة. وتمتلك قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، 24 تريليون متر مكعب.

وقال الشيخ محمد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المنامة يوم الأربعاء إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تهدف إلى اجتذاب شركات النفط والغاز الأجنبية لتطوير حقل خليج البحرين الذي يغطي مساحة تصل إلى ألفي كيلومتر مربع.

وأضاف أن اتفاقا قد أبرم بالفعل مع شركة "هوليبارتون" لحفر بئرين تقيميين آخرين هذا العام وتحديد الإمكانات المخزونة والبدء في الإنتاج طويل الأجل.

وتنتج البحرين حاليا نحو 50 ألف برميل من النفط يوميا من حقل البحرين، الذي اكتشف عام 1932. كما تنتج 150 ألف برميل أخرى يوميا من حقل أبو سعفة، بالمشاركة مع السعودية.