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قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" والتطبيقات أو البرامج التي تستخدمانها وحظر تسيير السيارات التابعة لهما.

وكانت شركة "أوبر" أقامت الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة طالبت بالحكم بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة قد رفعت دعوى قضائية للمطالبة بوقف نشاط الشركتين ووقف تطبيقاتهما الالكترونية.

وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان على نحو يخالف أحكام القانون عن طريق نقل الركاب مقابل الحصول على أجر، مخالفة بذلك شروط ترخيص تلك السيارات، وهي سيارات "ملاكي" مرخصة للاستخدام الشخصي فقط وليس تقديم خدمات نقل الركاب نظير أجر.

وأوضحت الدعوى أن أصحاب السيارات الأجرة "التاكسي" تعرضوا لخسائر كبيرة "من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني".