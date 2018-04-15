استقالة مارتن سوريل المدير التنفيذي لـ "دبليو بي بي" البريطانية

مصدر الصورة Getty Images Image caption مارتن سوريل: "أترك الشركة في أيدٍ أمينة للغاية."

أعلن المدير التنفيذي لشركة "دبليو بي بي" البريطانية، أكبر مؤسسة للإعلانات في العالم، استقالته.

وظلّ السير مارتن سوريل على رأس الشركة لنحو 33 عاما منذ اختياره مديرا تنفيذيا لها في 1986.

وسيشرف رئيس دبليو بي بي، روبرتو كوارتا، على الوكالة الإعلانية الضخمة حتى تعيين مدير تنفيذي جديد.

وقال مارتن إن منصبه في دبليو بي بي كان عملا ممتعا لوقت طويل، لكن "المصلحة العليا للشركة" بالنسبة له كانت تقتضي تقديم استقالته.

وخضع مارتن لتحقيق داخلي في دبليو بي بي لكنه رفض أي اتهامات بسوء التصرف المالي.

وفي بيان، قالت الشركة: "التحقيق الذي أعلن في وقت سابق بشأن اتهام السير مارتن بسوء التصرف انتهى. الاتهام لم يتضمن مبالغ مالية كبيرة."

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من هو السير مارتن سوريل؟

أسس شركة دبليو بي بي عام 1985 بعدما تولى إدارة شركة وهمية باسم "واير آند بلاستيك"

أشرف على نمو الشركة التي لديها الآن ثلاثة آلاف مكتب في 112 دولة

واحد من بين أعلى المديرين التنفيذيين أجرا في بريطانيا. بلغ إجمالي راتبه في 2015-2016 نحو 70 مليون جنيه إسترليني، وهو الأعلى في تاريخ الشركات البريطانية، الذي لم يلق موافقة ثلث المستثمرين في دبليو بي بي آنذاك

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ووصف روبرتو كوارتا السير مارتن بأنه "قوة دفع" خلف نمو دبليو بي بي، وشكره على إخلاصه للشركة.

وفي بيان، قال السير مارتن: "من الواضح أنني حزين لمغادرة دبليو بي بي بعد 33 عاما."

وأضاف: "أترك الشركة في أيدٍ أمينة للغاية، كما يعلم مجلس إدارتها."