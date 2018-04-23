مصدر الصورة AFP Image caption انخفضت العملة الإيرانية إلى أقل مستوياتها على الإطلاق نظرا لمخاوف احتمال اعادة فرض العقوبات على إيران

حظر البنك المركزي الإيراني على البنوك الإيرانية التعامل في العملات الإلكترونية المشفرة، بما في ذلك عملة بيتكون، وذلك بشأن مخاوف من غسيل الأموال، حسبما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا.

ويأتي القرارا في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للسيطرة على أزمة في العملة.

وقالت إيرنا نقلا عن تصريح للبنك المركزي بشأن تعليمات إصدار جهاز مكافحة غسيل العملة في البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي "يجب على البنوك وهيئات الاقتراض ومكاتب تغيير العملة تجنب بيع أو شراء هذه العملات أو اتخاذ إي اجراء لترويجها".

واتخذت إيران في الشهر الحالي إجراءات لتوحيد سعر صرف العملات في المصارف وفي سوق تحويل العملات، وحظرت تحويل العملات خارج البنوك بعد انخفاض العملة الإيرانية إلى أقل مستوياتها على الإطلاق نظرا لمخاوف احتمال اعادة فرض العقوبات على إيران.

وسيتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 12 مايو/ايار قرارا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ما هو ما سيمثل ضربة شديدة للاتفاق النووي بين إيران وست قوى دولية. ومارس ترامب ضغوطا على الدول الأوروبية للعمل مع واشنطن لتعديل الاتفاق.