شركة كريم تعلن تعرض أنظمتها لقرصنة إلكترونية

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أعلنت شركة كريم لخدمات تشغيل السيارات تعرض أنظمتها لاختراق إلكتروني، الأمر الذي قد يؤثر على خصوصية البيانات المحفوظة لديها.

وبحسب الشركة، فقد وقع الهجوم في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنه لا توجد أدلة على وقوع عمليات احتيال مرتبطة باختراق أنظمتها.

وقالت الشركة، في بيان أرسلته لعملاءها عبر البريد الإلكتروني، إن "مجرمين إلكترونيين استطاعوا اختراق أنظمتنا التي تحتوي على بيانات العملاء والسائقين المشتركين لدينا".

وطالبت كريم عملاءها باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية بياناتهم، من بينها تغيير بيانات وكلمات السر الخاصة بالحسابات، ومراجعة الحسابات والبطاقات البنكية للتأكد عدم وجود معاملات مشكوك فيها.

كما أكدت الشركة على أن بيانات العملاء المشتركين بعد الواقعة لم تتعرض للاختراق، وأنها تعمل على تحديث إجراءات الحماية الإلكترونية الخاصة بأنظمتها لضمان خصوصية بيانات المشتركين.

وكان قد صدر في مصر حكم قضائي بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في البلاد، في مارس/آذار الماضي، إلا أن محكمة أخرى أوقفت تنفيذ الحكم في مطلع أبريل/نيسان الجاري.