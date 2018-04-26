ميسي يصبح "علامة تجارية" بحكم القضاء الأوروبي

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قررت محكمة الاتحاد الأوروبي أن تمنح نجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الحق في تحويل اسمه لعلامة تجارية، وذلك بعدما تداولت المحاكم القضية لنحو 7 سنوات.

وكان ميسي قد تقدم بطلب لتحويل اسمه إلى علامة تجارية في مجال الملابس والأدوات الرياضية لكن شركة إسبانية لصناعة الدراجات تدعى (ماسي Massi) تقدمت بطعن قضائي وحركت القضية رسميا بدعوى أن العلامة التجارية الجديدة تتداخل مع اسمها التجاري.

لكن المحكمة الأوروبية قالت إن اسم النجم الأرجنتيني معروف دوليا بشكل كاف ليتمكن الجميع من التفرقة بينه وبين أي علامة تجارية أخرى.

وجاء القرار بعد أيام من نشر مجلة فرانس فوتبول تقريرا قالت فيه إن ميسي تخطى البرتغالي كريستيانو رونالدو ليصبح أكثر الرياضيين في العالم دخلا بواقع 126 مليون يورو شهريا.

ويحقق رونالدو أيقونة ريال مدريد الأسباني ومنتخب البرتغال دخلا شهريا يبلغ 94 مليون يورو.

وفي نص القرار قالت المحكمة: "يتمتع السيد ميسي بشهرة واسعة لأنه يظهر كثيرا على شاشات التلفزة وتتمحور حوله نقاشات عديدة في وسائل الإعلام".

ويعتبر ميسي الذي يبلغ من العمر 30 عاما واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، ويتنافس مع رونالدو منذ أكثر من عشر سنوات على لقب أفضل لاعب في العالم.