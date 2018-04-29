مصدر الصورة AFP Image caption موقع المجمع يضم مركز تسوق ومطاعم وسينما ضخمة

افتتحت شركة داليان واندا الفنية مجمعا ضخما لإنتاج الأفلام، يضم متنزها وناديا لليخوت وفندقا، شرقي الصين.

وضخت الشركة استثمارات بقيمة 7.9 مليار دولار في تشييد مجمع "تشينغداو موفي متروبوليس" السينمائي، الذي تأمل من خلاله جذب المنتجين الأجانب إلى بلادها.

ويمتد المجمع على أكثر من 400 فدان، وأشارت تقارير إلى أن المجمع يضم أحدث منشآت الإنتاج السينمائي في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة واندا، وانغ جيانلين، إنه "سيحول تشينغداو إلى مركز سينمائي عالمي".

وأضاف جيانلين خلال الافتتاح الرسمي للمجمع: "سنعزز تطور صناعة السينما الصينية".

وقال إن "هذا أضخم استثمار شهدته صناعة الأفلام السينمائية والتلفزيونية على الإطلاق".

كما يضم المجمع مركز تسوق ومطاعم ودار سينما وصفتها تقارير بأنها الأكبر في آسيا.

وافتتح مجمع تشينغداو موفي متروبوليس أولى استديوهاته عام 2016، واستضاف بعضا من أفلام هوليوود، من بينها فيلم السور العظيم الذي قام ببطولته الممثل الأمريكي، مات ديمون.

مصدر الصورة Reuters Image caption مجمع الاستوديوهات يمتد على مساحة 400 فدان تقريبا

وكان الفيلم أول عمل في هوليوود يستهدف جمهورا عالميا يجرى تصويره وإنتاجه في الصين.

ويشكل الانتهاء من تشييد المجمع خطوة أخرى في مساعي واندا لمغازلة مخرجي هوليوود للعمل في الدولة الآسيوية.

وفي عام 2016، قالت المجموعة إنها ستمنح الشركات السينمائية والتلفزيونية الأجنبية خصومات ضخمة مقابل تصوير أعمالها في مجمع تشينغداو.

كما استحوذت مجموعة واندا الصينية على شركة "ليجندري إنترتينمنت" الأمريكية للإنتاج السينمائي التي تقف وراء مجموعة من الأفلام الناجحة، مثل عالم جوراسي وثلاثية باتمان دارك نايت وغدزيلا.