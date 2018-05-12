"غوغل دوبلكس".. تقنية صوتية جديدة تحاكي البشر

مصدر الصورة Google Image caption استعرضت غوغل الإصدار الأولي من برمجياتها لمكافحة الاحتيال عبر المكالمات التي تجريها برمجيات تقلد الصوت البشري في مؤتمر هذا الأسبوع

أعلنت شركة غوغل عن تقنية جديدة يمكنها محاكاة البشر، وحجز مواعيد عبر الهاتف نيابة عن المستخدمين.

وقال المدير التنفيذي للشركة ساندر بيتشاي إن تقنية "غوغل دوبلكس" ستدشن على سبيل "التجربة" خلال الأسابيع المقبلة.

وأجرت الشركة عرضا توضيحيا لتقنية "دوبلكس" الصوتية قبل أيام، وخلاله أجري اتصال لحجز موعد لدى مصفف الشعر.

وقالت غوغل إن البرمجيات طُورت اعتمادا على محادثات حقيقية، مشيرة إلى أنها ستمكن مستخدميها من القيام ببعض المهام الواقعية عبر هواتفهم.

ووصفت زينب توفيكسي، الأستاذة بجامعة كارولينا الشمالية معروفة بتصريحاتها الدورية عن الأثر المتبادل بين التكنولوجيا والبشر، الإصدار التجريبي من تقنية غوغل الجديدة بأنها "مرعبة".

وقالت توفيكسي في تغريدة على حسابها على موقع تويتر إن "فكرة تقليد حديث صوت البشري بهذه الدرجة من الواقعية تعد مرعبة وخطأ كبيرا"، واصفة استخدام هذه التكنولوجيا بأنه "خداع مؤكد".

وأعربت الشركة عن تقديرها للنقاش الذي أثارته عملية عرض التقنية الجديدة، مؤكدة على أهمية "الشفافية" أثناء استخدام وتطوير التكنولوجيا.

وأوضحت أنها ستتخذ خطوات من شأنها تفادي الوقوع في الاحتيال عن طريق المكالمات.

ومن المتوقع أن يتلقى المتحدثون تنبيها يشير إلى أن الصوت على الجانب الآخر من المكالمة صادر عن كمبيوتر، وفقا لتصريحات من مسؤولين في غوغل لموقع فيرج المتخصص في التكنولوجيا.