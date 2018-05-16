انتقادات لمسؤول بريطاني وصف الاقتصاد بأنه "في سن اليأس"

مصدر الصورة Reuters Image caption بن برودبنت (في الصورة) من المرشحين لخلافة محافظ بنك انجلترا الحالي، مارك كارني

اعتذر نائب محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) عن قوله إن الاقتصاد البريطاني دخل "سن اليأس".

وكان بن برودبنت قد استخدم هذه العبارة في مقابلة مع صحيفة"ديلي تلغراف" لوصف الاقتصادات التي "تجاوزت ذروتها، ولم تعد قوية"، حسب تصريحاته.

وفي وقت لاحق، اعتذر برودبنت لـ "سوء اختيار الكلمات" وأي "إساءة حدثت".

وقال إن الإنتاجية أثرت على "كل واحد منا، من جميع الأعمار ومن الجنسين".

لكن تعليقاته أثارت رد فعل عنيف.

وقالت سارة سميث، أستاذة الاقتصاد في جامعة بريستول، لبي بي سي إن هذه التشبيه "غير مفيد".

مصدر الصورة Getty Images Image caption تتعرض لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا لانتقادات بسبب وجود سيدة واحدة فقط في مجلس إدارة اللجنة المكون من تسعة أعضاء

وأضافت: "لكي أكون صادقة، إذا كنت ستشبه شيئا بآخر فسيكون هذا التشبيه مفيدا إذا كان ذا معنى".

وتابعت: "إنه تشبيه غير مفيد، وينقل وجهة نظر مهينة إلى حد ما عن النساء. لم أفكر قط في سن اليأس على أنه يجعل المرأة غير منتجة".

وقال فرانسيس أوغرادي، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية: "هذا النوع من اللغة غير مناسب على الإطلاق. ليس هناك حاجة للجوء إلى تعليقات مملة ومتحيزة ضد المرأة لوصف مشكلات في الاقتصاد".

ويترأس برودبنت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا، والتي تتعرض لانتقادات بسبب وجود سيدة واحدة فقط في مجلس إدارة اللجنة المكون من تسعة أعضاء.

ويُعتقد أيضا أن برودبنت أحد الخلفاء المحتملين لمحافظ بنك انجلترا، مارك كارني.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تعرض البنك لانتقادات في 2013 بسبب غياب صور السيدات عن العملات الورقية

الذكاء الاصطناعي

وفي مقابلته، شبه برودبنت التباطؤ الأخير في إنتاجية المملكة المتحدة بفترة هدوء مماثلة في نهاية القرن التاسع عشر، والتي وُصفت بأنها فترة "سن اليأس".

وقال نائب المحافظ إن المصطلح، الذي يستخدم في علم الأحياء مع كلا الجنسين، يعني "أنكم تجاوزتم ذروتكم الإنتاجية".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة قد تشهد "فترة توقف" بين قفزتين تكنولوجيتين إلى الأمام - مثل تلك التي شهدتها الصناعة في أواخر العصر الفيكتوري عند الانتقال من استخدام البخار إلى الكهرباء.

ومع ذلك، قال برودبنت إن الاقتصاد قد ينتظر انفراجة كبيرة، ربما نتيجة للذكاء الاصطناعي.

وأكد برودبنت في وقت لاحق على أن استخدم "سن اليأس" لوصف القرن التاسع عشر فقط.

وجرى التشكيك في موقف البنك تجاه المرأة في الماضي.

وفي عام 2013، أعلن البنك عن خطة للتخلص التدريجي من عملة نقدية فئة خمسة جنيهات استرليني عليها صورة المُصلحة الاجتماعية إليزابيث فراي، دون خطط لوضع صورة أي سيدة أخرى على أي من العملات التي يصدرها البنك.

وبعد ضغوط من الناشطين، أعلن البنك أنه سيضع صورة الروائية البريطانية جين أوستن على العملة الجديدة فئة 10 جنيهات.