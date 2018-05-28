كوكاكولا تطرح أول مشروب كحولي في تاريخها

مصدر الصورة AFP Image caption يقتصر بيع منتجات كوكاكولا الجديدة على الأسواق اليابانية

أطلقت شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية مشروبها الكحولي الأول في اليابان، بنكهة الليمونسعيا للوصول إلى أسواق جديدة ومستهلكين جدد.

وقد بدأت الشركة ببيع ثلاثة أصناف من المشروبات الغازية بطعم الليمون مع محتوى كحولي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

ويستهدف المشروب الجديد فئة متنامية من المستهلكين، خاصة من النساء والشباب.

وتحوي المشروبات الثلاث نسبا من الكحول تتراوح بين 3-8 في المئة.

مصدر الصورة WWW.SUNTORY.CO.JP Image caption مشروبات كحولية بنكهة الفواكه

وتبقى وصفة المشروبات سرية، وفقا للسياسة التي تتبعها الشركة على مدى 125 عاما من تاريخها.

وقد طرحت المنتجات الجديدة في اليابان، وتقول شركة كوكاكولا إن لا خطط لديها لطرح المنتجات الجديدة في أسواق أخرى خارج اليابان.

وكانت مشروبات مشابهة قد ازدهرت في أوروبا في تسعينيات القرن الماضي، وكانت تحوي فودكا أو باكاردي أو أشياء شبيهة.

وكانت الآراء بخصوصها متباينة، حيث ساد القلق من إمكانية تشجيعها الفتيان على استهلاك المشروبات الكحولية.