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توجه الملياردير الروسي-اليهودي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان أهليته للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وقال مسؤولون بقطاع الهجرة لبي بي سي إنه أجرى مقابلة شخصية الأسبوع الماضي في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الروسية موسكو. وواجه أبراموفيتش عدة تأجيلات في تجديد تأشيرة إقامته في بريطانيا.

وامتنع المتحدث باسمه عن العتليق على تقارير إعلامية أفادت بأنه حصل بالفعل على الجنسية الإسرائيلية.

وإذا حصل أبراموفيتش (51 عاما) على الجنسية، سيصبح أغنى مواطن في إسرائيل.

وأفادت تقارير بأن صلاحية تأشيرة أبراموفيتش لدخول الأراضي البريطانية من فئة "مستثمر" انتهت قبل بضعة أسابيع، لكن الحكومة البريطانية رفضت التعليق على قضيته باعتبارها فردية.

ويأتي تعذر حصول أبراموفيتش على تأشيرة دخول جديدة وسط توتر العلاقات بين لندن وموسكو إثر تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته في جنوب إنجلترا.

ولم يحضر أبراموفيتش مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي التي أقيمت الشهر الجاري وانتهت بفوز تشيلسي على مانشستر يونايتد.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأنه حصل على بطاقة هوية في إسرائيل بموجب قانون العودة، الذي يسمح لليهود بالحصول على المواطنة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن أبراموفيتش وصل اليوم إلى إسرائيل، وأنه جاء مهاجرا.

ودأب أبراموفيتش على زيارة إسرائيل، واشترى فندقا في تل أبيب عام 2015. وتشير تقارير إلى أنه حوّل الفندق إلى مقر إقامة خاص.

ويسمح لحملة جواز السفر الإسرائيلي بدخول بريطانيا والإقامة فيها لمدة زمنية قصيرة دون الحصول على تأشيرة دخول.

وبحسب مجلة "فوربس"، تقدّر ثروة أبراموفيتش بنحو 11.5 مليار دولار. ومن شأن الخطوة أن تفيد الملياردير الروسي، إذ أن القانون يعفي المواطنين الإسرائيليين الجدد من دفع ضرائب على مصادر الدخل الخارجية لمدة عشر سنوات.

من هو رومان أبراموفيتش؟

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