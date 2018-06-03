مصدر الصورة PA Image caption ترامب يقول إن حماية منتجي الصلب الأمريكيين مسألة أمن قومي

واجه وزير المالية الأمريكي، ستيف منوتشين، انتقادات حادة من وزراء مالية مجموعة السبع الغاضبين بسبب فرض واشنطن الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وهدد الاتحاد الأوروبي وكندا، خلال اجتماع شهد نقاشا ساخنا في منتج ويسلر الكندي، بالرد على القرار الأمريكي.

وحذر وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، من اندلاع حرب قد تبدأ خلال "أيام قليلة".

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصرّ، في تعليق له على تويتر، على أن الولايات المتحدة "نُهبت تجاريا لسنوات من قبل الدول الأخرى".

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ويقول ترامب إن الرسوم الجمركية ستحمي منتجي الصلب الأمريكيين، الذين يقول عنهم ترامب إنهم عنصر حيوي للأمن القومي.

كما اشتكى الرئيس الأمريكي من عقبات تواجهه الشركات الأمريكية في أوروبا وأماكن أخرى.

وأضاف: "حان الوقت لنتحلى بالذكاء".

ونفى منوتشين أن تكون الولايات المتحدة قد تخلت على قيادتها للاقتصاد العالمي، وقال إنه نقل المخاوف الشديدة للدول الأخرى إلى الرئيس ترامب.

ولم يصدر بيان مشترك في نهاية الاجتماع، الأمر الذي يعتبره مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية، كريس باكلر، مؤشرا واضحا عن الخلاف الشديد.

ويقول باكلر إن الخلاف الحاد يتوقع أن يستمر في عطلة نهاية الأسبوع المقبل عندما يجتمع زعماء مجموعة السبع، من بينهم ترامب، في قمتهم بمقاطعة كيبيك الكندية.

ما هي التعريفات الجمركية الأمريكية؟

مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب: "حان الوقت لنتحلى بالذكاء"

أعلن وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، الخميس، بدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم.

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وتفرض التعريفات على أنواع مثل الصلب المطلي والسبائك والألومنيوم والأنابيب، وهي مواد خام تستخدم بكثرة في مختلف الصناعات والتشييد وصناعة النفط في الولايات المتحدة.

وقال روس إن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لم تحرز تقدما كافيا لضمان التخلي عن فرض هذه الرسوم.

وصدرت كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي مجتمعين ما قيمته 23 مليار دولار من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة عام 2017، أي قرابة نصف إجمالي واردات الصلب والألومنيوم البالغة قيمتها 48 مليار دولار العام الماضي.

كيف كان الرد؟

انتقد زعماء الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك الخطوة.

وتحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الرئيس ترامب، وأخبره بأن التعريفات الجديدة "غير قانونية"، لكن ترامب أخبره بأن ثمة حاجة إلى "إعادة توازن تجاري" مع الاتحاد الأوروبي.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قائمة من 10 صفحات بالسلع الأمريكية التي ستخضع لتعريفات جمركية ردا على قرار ترامب، بداية من الدراجات النارية من طراز هارلي ديڨيدسون إلى منتجات الويسكي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الاتحاد الأوروبي يعتزم الرد بفرض تعريفات على درجات هارلي ديڨيدسون النارية الشهيرة

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن خطوة الولايات المتحدة "غير مقبولة كليا".

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وأضاف أنه سيرفع قضية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.

وتعتزم كندا فرض تعريفات جمركية تصل إلى 25 في المئة وبقيمة 13 مليار دولار على الواردات الأمريكية بداية من الأول من يوليو/تموز.

وستشمل البضائع التي تطالها التعريفات الكندية بعض أنواع الصلب الأمريكية إضافة إلى سلع استهلاكية مثل الألبان والويسكي والبن.

كما عارض الخطوة الأمريكية بعض الجمهوريين البارزين.

وقال الجمهوري بول رايان، رئيس مجلس النواب، إن الخطوة استهدفت الدول الحليفة، التي ينبغي أن نعمل معها لمواجهة الممارسات التجارية غير المنصفة من بعض الدول، كالصين.