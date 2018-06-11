دول خليجية تتعهد بحزمة مساعدات للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار

مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption اجراءات التقشف في الأردن أدت إلى خروج احتجاجات واسعة

تعهدت كل من السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات اقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار للأردن لمساعدته في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وجاء في بيان مشترك للدول المانحة أن المساعدات تتضمن وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات في البنك الدولي لصالح الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، شارك في اجتماع استضافته السعودية من أجل مساعدة الحكومة الأردينة على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وشهدت خروج احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود والكهرباء، في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة بهدف تقليص الديون.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الأحد عن مساعدات للأردن قيمتها 20 مليون يورو.

ويعاني الأردن، الذي يعتمد على المساعدات المالية الدولية، تحت وطأة الديون، بعدما أخذ قرضا بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي عام 2016.

وأدت إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة إلى خروج مظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما أسفر عن استقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي.

وأعلنت السلطات الخميس أنها سحبت التشريعات المثيرة للغضب الشعبي، ولكنها تواجه صعوبة كبيرة في المزاوجة بين المطالب الشعبية، وتوصيات صندوق النقد الدولي بضرورة خفض ثقل الدين العام.

ويلقي الأردن باللائمة على الاضطرابات في المنطقة، وكذا عبء اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا. ويشتكي بأنه لا يجد الدعم الدولي الكافي لمشاريعه.

ويقول البنك العالمي إن الأردن له توقعات ضعيفة بالنمو هذا العام، بينما 18.5 في المئة من السكان عاطلون عن العمل.

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