هبوط أسواق المال مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية

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هبطت مؤشرات أسواق المال حول العالم، في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض مزيد من التعريفات الجمركية على السلع الصينية.

وهبط مؤشر داوجونز بأكثر من 300 نقطة، أي بنسبة 1.6 في المئة خلال جلسة الافتتاح، وذلك في أعقاب هبوط الأسواق الآسيوية والأوربية بقوة في وقت سابق.

وهدد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية، على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، ما أثار مخاوف بشأن حرب تجارية.

وقال ترامب إنه سيفرض تلك التعريفات، إذا "رفضت الصين تغيير ممارساتها"، مدينا "ممارسات الصين غير العادلة، فيما يتعلق بالاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأمريكية".

وأضاف: "بدلا من أن تغير ممارساتها تلك، تهدد الصين الآن الشركات والعمال والمزارعين الأمريكيين، الذين لم يرتكبوا أي خطأ".

وكان رد فعل أسواق المال سلبيا، وكان مؤشر بورصة شنغهاي المركب الأسوأ، وأنهى اليوم بانخفاض بنسبة 3.8 في المئة.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر داكس في ألمانيا، ومؤشر كاك 40 في فرنسا، بنسبة 1.5 في المئة لكل منهما، خلال جلسة الظهيرة.

وبعيدا عن تهديدات ترامب للصين، أعلنت روسيا أنها ستفرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بعينها، كرد على التعريفات الأخيرة، التي فرضتها واشنطن على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

وقال وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم أورشكين، إن التعريفات ستستهدف سلعا، يوجد لها نظائر محلية.

كيف تفاقم النزاع؟

في يناير/ كانون الثاني 2018: أعلنت الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية، على وارداتها من الأواح الشمسية والغسالات.

مارس/ آذار: أعلن ترامب عن خطط لفرض تعريفات جمركية، بنسبة 25 في المئة على الواردات من الصلب، و10 في المئة على الألومنيوم.

أبريل/ نيسان: أعلنت الصين فرض تعريفات على واردات من الولايات المتحدة، تتراوح بين 15 إلى 25 في المئة، على سلع تتراوح بين أنابيب الصلب إلى لحوم الخنزير.

مايو/ أيار: "جمدت" الولايات المتحدة والصين خطط التعريفات الجمركية، عقب محادثات بينهما.

يونيو/ حزيران: قرر ترامب المضي قدما في خططه لفرض تعريفات جمركية، في يوليو/ تموز المقبل.

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