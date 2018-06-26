هارلي دايفيدسون تخطط لنقل إنتاجها خارج الولايات المتحدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption جاء الإعلان عن خطة هارلي ليجسد أوضح الآثار السلبية لقرارات التعريفة الجمركية لإدارة ترامب

تخطط شركة هارلي دايفيدسون الأمريكية للدراجات البخارية لإنتاج مزيد من الدراجات خارج الولايات المتحدة في محاولة لتفادي الأثر السلبي للتعريفة الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سلع ومنتجات أمريكية، من بينها الخمور، وعصير البرتقال والدراجات البخارية القادمة من الولايات المتحدة.

وقالت الشركة، التي تتخذ من ويسكنسون مقرا لها، إنها قد تلجأ إلى ذلك لأن التعريفة الجمركية الأوروبية تهدد مبيعاتها التي بدأت في إظهار بعض التعافي في الفترة الأخيرة.

وتمتلك الشركة مصانع تجميع دراجات بخارية في أستراليا، والبرازيل، والهند، وتايلاند إضافة إلى مصانعها في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة في بيان صادر في هذا الشأن أنه "من أجل التعامل مع الأعباء الإضافية للتكلفة التي نتجت عن التعريفة الجمركية، ستبدأ هارلي دايفيدسون في خطة تستهدف نقل إنتاج الدراجات البخارية للسوق الأوروبي خارج الولايات المتحدة لمصانع دولية لتفادي أعباء التعريفة الجمركية."

وتوقعت الشركة أن تستمر خطة الانتقال بالإنتاج المخصص للاتحاد الأوروبي لفترة بين 9 و18 شهرا حتى تكتمل عملية نقل الإنتاج إلى خارج الولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من قرار الشركة، واصفا إياها بأنها "رفعت الراية البيضاء"، قائلا في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فاجأني أن هارلي دايفيدسون، من بين جميع الشركات، ستكون أول من يرفع الراية البيضاء. وقد حاربت بقوة من أجلهم بينما لن الآن يسددوا تعريفة جمركية على مبيعاتهم في الاتحاد الأوروبي الذي تسبب في أضرار بالغة لتجارتنا بحوالي 151 مليار دولار. وأرى أن الضرائب مجرد عذر لهارلي، لكن ينبغي أن نصبر."

ويعد تحرك الشركة الأمريكية النتيجة الأوضح، على الإطلاق، للنزاعات التي أثارها ترامب بفرضه تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس ترامب إن الرسوم الجمركية ضرورية لحماية صناعة الصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة، والتي عدها من الصناعات الهامة للأمن القومي.

كما عد ترامب التعريفة الجمركية التي فرضها ردا على ما وصفه بممارسات إغراق السوق الأمريكي بالصلب والألومنيوم من قبل الاتحاد الأوروبي، والمكسيك، والهند ودول أخرى.

ويمتد أثر تصاعد التوترات التجارية إلى الشركات الأمريكية على مختلف أنشطتها وأحجامها من شركات بناء السفن إلى مصانع المسامير.

رغم ذلك، يتوقع أن تزيد التعريفة الجمركية على الصلب الاستثمارات في هذه الصناعة. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة جي أف جي أليانس البريطانية أنها تخطط لاستثمار خمس مليارات دولار في إنشاء مصنع للصلب في ولاية كارولينا الجنوبية، وأضافت الشركة أن هذه الخطوة ستوفر 125 وظيفة فور البدء فيها".

مصدر الصورة Getty Images Image caption تعتزم هارلي تصنيع الدراحات البخارية للسوق الأوروبي في مصانع خارج الولايات المتحدة لتفادي التعريفة الجمركية

"الخيارات المستدامة فقط"

قالت هارلي دايفيدسون إن التعريفة الجمركية الاوروبية ستضيف 2200 دولار لكل دراجة من إنتاجها تباع في الاتحاد الأوروبي، إذ تتراوح التعريفة من 6.00 إلى 31 في المئة من قيمة الدراجة.

وأكدت الشركة الأمريكية، التي باعت 40 ألف دراحة بخارية في أوروبا، العام الماضي، أنها ستتحمل ارتفاع التكلفة الناتج عن التعريفة الجمركية حتى تتفادى الإضرار بمبيعاتها.

وأشارت إلى أن نقل عملية الإنتاج بسبب التعريفة الأوروبية هو "الخيار المستدام الوحيد حتى يتسنى لها توفير الدراجات البخارية للمستهلك الأوروبي والحفاظ على رواج منتجاتها في أوروبا."

وهبطت أسهم هارلي دايفيدسون بحوالي 6.00 في المئة فور إعلانها عن نقل إنتاجها إلى مصانع خارج الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي يتوقع أن يضيف إلى أعبائها المالية وتكلفة التشغيل ما يتراوح بين 30 و45 مليون دولار بنهاية العام الجاري.

ورغم التخطيط للتوسع في أنشطتها خارج البلاد، تعهدت الشركة الأمريكية باستمرار الإنتاج في الولايات المتحدة.

وبلغ عدد العمالة في الشركة داخل الولايات المتحدة 2100 عاملا بنهاية العام الماضي، لكنها كشفت النقاب في الفترة الأخيرة عن خطط لإغلاق مصانعها في كنساس سيتي في ولاية ميسوري، وهو القرار الذي أرجعه بعضهم إلى افتتاح مصنع لها في تايلاند.

ونفت هارلي دايفيدسون هذه المزاعم، مبررة التحرك بأنه جاء لتعزيز المبيعات الدولية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قد تتراوح التكلفة الإضافية الناتجة عن التعريفة الجمركية الأوروبية على دراجات هارلي البخارية بين 30 و45 مليون دولار سنويا

"رمز للماركات الأمريكية"

وقال اتحاد يونايتد ستيلوركرز، الذي يمثل عددا من العمالة لدى هارلي ودعم بعض التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، إنه لا يملك تقديرا في الوقت الحالي للأثر الذي قد يقع على قطاع التوظيف الأمريكي جراء قرار الشركة.

وأكد مايكل بولتون، مدير الاتحاد، أن "رغبة هارلي في زيادة المبيعات على المستويين المحلي والدولي يتقدم في أهميته لدى الشركة تعريفات ترامب، وهو ما يتضح من خلال إبدائها الاستعداد لبناء مصانع تجميع خارج البلاد.

وأضاف أن "الشركة تمكنت من بناء سمعة طيبة لمنتجاتها هنا. لذلك، إذا أرادت أن تستمر رمزا للماركات الأمريكية، فعليها أن تركز على الإنتاج الأمريكي."

يستهدف ترامب زيادة التوظيف في قطاع التصنيع، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من تصاعد الحرب التجارية الذي قد ينتج عنه أثارا عكسية تحول دون تحقيق هذا الهدف.

إضافة إلى ذلك، قالت إدارة ترامب إنها سوف تفرض تعريفة جمركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار سنويا بداية من السادس من يوليو/ تموز المقبل كتعريفة عقابية للانتهاكات الصينية لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية، ما دفع الصين إلى التأكيد على أنها سوف سترد على الولايات المتحدة بالمثل.

وهدد ترامب أيضا بفرض تعريفة جمركية على السيارات وقطع غيارها، مؤكدا على أن هذه المنتجات ينبغي أن تُصنع داخل الولايات المتحدة.