"إطلاق أول رصاصة" في الحرب التجارية بين أمريكا والصين

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو كيف ستتأثر أنت بالحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة؟

بدأت الولايات المتحدة تنفيذ فرض رسوم جمركية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، في علامة على بدء حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وتبلغ نسبة الرسوم 25 في المئة، وبدأ التنفيذ بعد منتصف الليل في الولايات المتحدة.

وردت الصين على ذلك بفرض نسبة مماثلة (25 في المئة) من الرسوم على 545 منتج أمريكي، تبلغ قيمتها هي الأخرى 34 مليار دولار.

واتهمت بكين الولايات المتحدة ببدء "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".

وقالت وزارة التجارة الصينية: "تعهد الجانب الصيني بعدم إطلاق أول طلقة، ولكنه مجبر على الرد لحماية مصالح شعبه".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أمر في أوائل هذا العام السلطات المختصة بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 50 مليار دولار من البضائع الصينية، وبدء تنفيذ أول دفعة الجمعة.

ولم يكن لفرض الرسوم تأثير كبير في البورصات والأسواق الآسيوية. إذ إن مؤشر شنغهاي انخفض في تعاملات الصباح، لكنه تعافى بعد ذلك ليعلو إلى 0.6 في المئة، بينما ارتفعت الأسواق في هونغ كونغ، وطوكيو بنسبة 1.3 في المئة.

سياسة حماية

وتمثل الرسوم الجديدة جزءا من سياسة ترامب المؤيدة للحماية، والتي قوضت سياسات حرية التجارة التي شكلت التبادل التجاري في العالم في العقود الأخيرة.

Image caption مزارعو فول الصويا سيتأثرون بوبال الحرب التجارية

وقال ترامب إن الرسوم تهدف إلى وقف "نقل التكنولوجيا الأمريكية غير العادل، وحقوق الملكية الفكرية إلى الصين" وحماية الوظائف.

وقال البيت الأبيض إنه سيستشير في فرض الرسوم على المنتجات الأخرى التي تبلغ قيمتها 16 مليار دولار، والتي اقترح ترامب أن يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد فرض الرئيس الأمريكي بالفعل رسوما على بعض الواردات، مثل الغسالات، وألواح الطاقة الشمسية، وبدأ في فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا.

وهدد ترامب بفرض نسبة 10 في المئة على بضائع صينية إضافية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، إذا "رفضت بكين تغيير سياساتها".

وزاد من المخاطر الخميس، قائلا إن كمية البضائع الخاضعة للرسوم قد تزيد إلى ما قيمته أكثر من 500 مليار دولار.

وسوف تؤثر الرسوم الجمركية التي أعلن عنها حتى الآن في نحو ما نسبته 0.6 في المئة من التجارة العالمية، وتمثل 0.1 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب قاله موقع مورغان ستانلي.

وعبر محللون عن قلقهم من تأثير الرسوم في الآخرين، ومن تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة والصين عموما.

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