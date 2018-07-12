شركة باي بال تبعث رسالة إلى زبونة ميتة: وفاتك تنتهك القانون

مصدر الصورة HOWARD DURDLE Image caption صورة التقطت السنة الماضية لليندسي وزوجها

بعثت شركة "باي بال" PayPalلخدمات الدفع الآلي رسالة إلى سيدة توفيت إثر مرضها بالسرطان لتُخطرها بأن وفاتها انتهكت قوانين الشركة ويُمكن أن تتخذ ضدها إجراءً قانونياً نتيجة لذلك.

واعتذرت الشركة بعد إدراكها لما حدث لزوج الراحلة، ثم بدأت تحقيقاً لمعرفة الطريقة التي بُعثت بها تلك الرسالة، وقد انتشر الأمر بعد تواصل الزوج مع بي بي سي، قائلا إنه يهدف توعية المؤسسات بالضرر الذي يمكن أن تسببه الرسائل الأوتوماتيكية.

وقد أخبر الأطباء ليندسي بإصابتها بمرض سرطان الثدي قبل ذلك بعام ونصف العام، ثم استشرى المرض إلى رئتيها ودماغها.

وأبلغ زوج السيدة ديردل الشركة بوفاة زوجته قبل ثلاثة أسابيع، ثم أرسل نسخة عن شهادة وفاتها ووصيتها وبطاقتها الشخصية كما طُلب منه، فإذا به يتلقى رسالة باسمها بُعثت إلى بيتهما في بكلبيري في ويست بيركشير تحمل العنوان التالي: "هام: يرجى قراءة هذه الرسالة بتمعّن"، ويقول نص الرسالة إن السيدة ديردل مدينة للشركة بمبلغ 3,200 جنيه استرليني لأنها "انتهكت الشرط 15.4 سي من الاتفاقية بينك وبين (باي بال) لأننا توصلنا بخبر وفاتك، وهو انتهاك لا يمكن إصلاحه".

صيدلاني "يهين" أمريكية لدى محاولتها شراء دواء للإجهاض

أبل تصلح خللا في "هومكيت" سمح باختراق النظام المنزلي

وأخبرت الشركة السيد ديردل أنها ستولي ما حدث أهمية قصوى، كما ألغت طلب الغرامة فوراً، وتقدم المتحدث الرسمي باسمها باعتذار قائلاً: "اعتذر للسيد ديردل على ما سببته هذه الرسالة من معاناة. إننا ننظر في الأمر بشكل عاجل وعلى تواصل مباشر مع السيد ديردل لمساندته".

مصدر الصورة HOWARD DURDLE Image caption أُحيط باي بال علما بوفاة لينسدي ديردل

أما السيد ديردل فقال إن موظفاً في "باي بال" قد أخبره بوجود ثلاثة احتمالات لما حدث:

فيروس

استخدام نموذج خاطئ

خطأ بشري

وأضاف أنهم طمأنوه أنه مهما كان السبب، فسيجري التعامل معه، رغم تأكيدهم عدم إمكانية مشاركته تفاصيل الموضوع لأنه يعد "أمراً داخلياً".

مصدر الصورة HOWARD DURDLE Image caption شركة باي بال بعثت هذه الرسالة إلى السيدة ديردل

وقال زوج الراحلة: "أنا في حالة ذهنية أفضل الآن وعدت إلى توازني وقادر على التعامل مع هذا النوع من الأوراق، لكني عضو في الجمعية الخيرية للأرامل صغار السن (ويدو آند يونغ) وقد مرّت عليّ أشياء مشابهة وشهدت بنفسي كيف يمكن لمثل هذه الرسائل أن تؤثر بشكل سلبي على متلقيها".

وأضاف: "لست بصدد إحداث أي إشكالات، لكن هدفي أن تدرك (باي بال) وغيرها من المنظمات التي قد تقوم بشيء من هذا القبيل، الضرر الذي يمكن أن تحدثه لشخص ما زال في طور الحزن على وفاة من يحب".