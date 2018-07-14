طائرة تابعة لشركة "رايان أير" تهبط اضطراريا في ألمانيا

مصدر الصورة Reuters Image caption تشغل شركة رايان أير رحلات من وإلى 37 دولة كما نقلت 130 مليون راكب العام الماضي.

تلقى أكثر من ثلاثين من ركاب رحلة جوية لشركة الطيران الرخيص "رايان أير"، بينهم ركاب تعرضوا لنزيف في الأذن، العلاج في ألمانيا بعد تراجع حاد في الضغط داخل طائرة كانت متجهة إلى كرواتيا، وفقا للشرطة الألمانية.

وهبطت الطائرة، التي كانت متجهة من دبلن، عاصمة جمهورية أيرلندا إلى مدينة زادار الكرواتية، اضطراريا في ألمانيا بعد أن وزعت أقنعة الأوكسجين على الركاب، ثم هبطت الطائرة تدريجيا، وفقا لبيان أصدرته الشركة.

وهبطت الطائرة من ارتفاع 11300 متر إلى 3000 متر، في سبع دقائق، وفقا للبيانات التي يوفرها جهاز الرادار المستخدم في رصد تحركات الرحلة على متن الطائرة.

وقالت الشركة إن "الطائرة هبطت بشكل طبيعي وتم إنزال الركاب بينما تلقى عدد صغير منهم رعاية طبية كإجراء احترازي".

وكان على متن الطائرة 189 راكبا، من بينهم 33 تلقوا العلاج، في حين قرر البعض عدم استكمال الرحلة، وفقا للشرطة في ألمانيا.

وتعهدت رايان أير بتحمل تكلفة الفنادق الخاصة بإقامة الركاب المتضررين من الحادث، لكنها أشارت إلى أن هناك عجزا في أماكن الإقامة المتوافرة في ألمانيا.

وتحتل رايان أير المركز الأول بين أكبر الخطوط الجوية الأوروبية من حيث عدد الركاب، وفقا للبيانات الصادرة عن الجمعية الدولية للنقل الجوي.

وتشغل الشركة رحلات من وإلى 37 دولة كما نقلت 130 مليون راكب العام الماضي.

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