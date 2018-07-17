تحذير أوروبي لعملاق تأجير أماكن السكن عبر الانترنت "آير بي ان بي"

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حذرت المفوضية الأوروبية موقع "آير بي ان بي"، عملاق توفير خدمة مشاركة السكن عبر الإنترنت، من أن شروطه وأحكامه تتعارض مع قواعد المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بتقييم الأسعار.

وطلبت المفوضية من الموقع أن يخبر المستهلكين مسبقا بالتكلفة الإجمالية لاستئجار العقارات، بما في ذلك رسوم الخدمة والتنظيف.

وعندما لا يكون ذلك ممكنًا، يتعين على الموقع على الأقل أن يحذر العملاء من أنه قد تكون هناك مبالغ إضافية سيدفعونها لاحقًا.

وقالت المفوضية إنه يتعين على موقع "آير بي ان بي" أن يوضح ما إذا كان العرض مقدما من قبل شخص عادي أم لا، لأن قواعد حماية المستهلك تختلف وفقًا لذلك.

وأثارت المفوضية الأوروبية العديد من النقاط الأخرى التي ترى أن الموقع لا يمتثل فيها لقانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حرمان المستهلك من الحق القانوني الأساسي في مقاضاة المضيف في حال حدوث ضرر شخصي أو أضرار أخرى.

الحلول المطلوبة

وقالت فيرا جورافا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين: "المزيد من المستهلكين يحجزون أماكن إقامتهم لقضاء العطلات من على شبكة الإنترنت، وقد جلب هذا القطاع العديد من الفرص الجديدة إلى المصطافين. لكن الشعبية لا يمكن أن تكون عذرا لعدم الامتثال لقواعد المستهلك في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "يجب أن يستوعب المستهلكون بسهولة ما الذي يتوقع منهم دفعه مقابل الخدمات وأن تطبق عليهم قواعد عادلة، مثل إلغاء الإقامة من قبل المالك. وأتوقع من ‘آير بي ان بي‘ أن يعيد النظر في الأمر ويجد الحلول المناسبة بسرعة".

وقال موقع "آير بي ان بي" إنه ينظر في النقاط التي أثارتها المفوضية الأوروبية.

وقال متحدث باسم الشركة: "نأخذ هذه القضية على محمل الجد ونلتزم بالشفافية قدر الإمكان تجاه مجتمعنا".

وأضاف: "يكون الضيوف على علم بكافة الرسوم، بما في ذلك رسوم الخدمات والضرائب، قبل تأكيد قرارهم بالحجز، وسنعمل مع السلطات لتوضيح النقاط التي تم إثارتها".

مشكلة تنظيمية

ويتعين على "آير بي ان بي" أن يقدم اقتراحاته للتغير قبل نهاية أغسطس/آب المقبل. وإذا لم تكن الإجراءات التي سيتخذها الموقع كافية، فيمكن أن يواجه إجراءات الإنفاذ.

وهذه ليست المرة الأولى خلال هذا الصيف التي يواجه فيها الموقع مشاكل مع السلطات التنظيمية.

وخلال الشهر الماضي، اضطر الموقع إلى إلغاء آلاف الحجوزات في اليابان بعد أن وضعت حكومة البلاد قانونًا جديدًا بشأن المشاركة المنزلية.

وقال "آير بي ان بي" إنه يهدف إلى أن يكون لديه مليار زائر سنويًا في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2028.

وتعد شركة "آير بي ان بي" واحدة من أكثر الشركات قيمة في وادي السليكون، وتصل قيمتها الآن إلى 30 مليار دولار.

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