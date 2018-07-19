مصدر الصورة AFP Image caption قطعة "ورقة شجرة القيقب" النقدية المسروقة واحدة من بين ست عملات كندية تذكارية

صادرت شرطة العاصمة الألمانية، برلين، 77 من عقارات مملوكة لأسرة لبنانية مشتبه بضلوعها في جرائم على غرار جرائم المافيا.

وألقي القبض على ثلاثة من أفراد العائلة بتهمة سرقة عملة ذهبية كبيرة.

وسرقت قطعة نقدية ذهبية تذكارية كبيرة لورقة شجرة القيقب، تزن نحو 100 كيلوغرام من الذهب الخالص من عيار 24 قيراط، من متحف "بود" في برلين في مارس/أذار 2017.

وتقول وسائل إعلام ألمانية إن العقارات الـ 77 المصادرة تقدر بنحو 10 ملايين يورو (12 مليون دولار).

ولم تعثر الشرطة على القطعة الذهبية حتى الآن.

وثمة مخاوف من احتمال أن تكون العملة الذهبية قد صهرت وبيعت بعد ذلك. وتقدر قيمة العملة، التي أصدرها المصنع الملكي الكندي لسك العملة عام 2007، بنحو 7 ملايين يورو.

ويشتبه محققون في أن العقارات المصادرة جرى امتلاكها عن طريق جرائم منظمة.

ولم تكشف السلطات الألمانية عن هوية العائلة اللبنانية لأسباب قانونية، لكنها عرّفتها بحرف "آر".

وتسمح قوانين مكافحة غسيل الأموال التي أُقرت في ألمانيا العام الماضي، بمصادرة الممتلكات من أجل استعادة الأموال التي كسبت بطرق غير مشروعة.

ويتهم أفراد العائلة بالضلوع في جرائم، من بينها القتل والابتزاز والاتجاربالمخدرات وتهريب البشر.

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