ترامب: "محادثات أمريكية أوروبية لتجنب حرب تجارية شاملة مع الاتحاد الأوروبي"

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه اتفق ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر على بدء محادثات مشتركة لتفادى حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب في تصريحات أعقبت المحادثات بين الطرفين فى البيت الأبيض "إن مرحلة جديدة من العلاقات التجارية قد بدأت".

وأضاف ترامب "نحن نبدأ الآن المفاوضات لكننا نعرف إلى حد كبير أين ستذهب"

وأوضح أنهما اتفقا على العمل نحو إلغاء التعريفات الجمركية على البضائع الصناعية وعلى تعزيز التعاون فى مجال الطاقة مع شراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعى المسال من الولايات المتخدة وزيادة حجم التبادل التجاري فى مجالى الخدمات والزراعة، منها شراء الاتحاد الأوروبي المزيد من فول الصويا الأمريكى.

وقال ترامب إن المحادثات ستحل كلا من أزمة الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي والرسوم التي فرضتها أوروبا على بضائع أمريكية ردا على تلك الخطوة.

وأشار ترامب إلى انه اتفق مع يونكر على "العمل سويا نحو الوصول بالرسوم الجمركية والعقبات الاقتصادية الأخرى غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية غير السيارات".

كما اتفق الجانبان أيضا على تعليق فرض أى تعريفات جمركية فيما تتواصل المفاوضات وعلى العمل على إصلاح منظمة التجارة العالمية.

من جانبه أكد يونكر أن إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الصناعية كانت فكرته الأساسية قبل لقاء ترامب.