مصدر الصورة Reuters

تراجعت أسهم فيسبوك بأكثر من 20 في المئة، بعدما حققت الشركة عائدات ونموا في أعداد المستخدمين أقل من توقعات المستثمرين.

وقالت الشركة، التي تواجه انتقادات كبيرة بشأن الأخبار المزيفة والخصوصية، إنه كان لديها 2.23 مليار مستخدم نشط شهريا بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وارتفع هذا العدد بنسبة 11 في المئة مقارنة بيونيو/حزيران 2017، وهو أبطأ نمو خلال أكثر من عامين.

كما حذرت الشركة المستثمرين من أن نمو الإنفاق سيتجاوز الإيرادات في عام 2019، وهو ما سيؤثر على الأرباح.

وقالت فيسبوك إنها تتوقع تباطؤ العائدات، بعدما بدأ المستخدمون يستفيدون من خيارات جديدة للحد من الإعلانات.

وتخطط الشركة لإنفاق المليارات على تحسين طريقة مراقبة المحتوى وتتبع المعلنين والتعامل مع بيانات المستخدمين.

كما تستثمر الشركة، التي تمتلك إنستغرام وواتس آب، في خصائص جديدة، مثل الواقع الافتراضي والفيديو.

وانخفضت أسهم فيسبوك في البداية بنسبة 12 في المئة تقريبًا في تعاملات ما بعد الإقفال في نيويورك، لكن الخسائر تسارعت مع إعلان الشركة عن خطط الإنفاق الخاصة بها.

مصدر الصورة Reuters Image caption مثل مالك فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أمام هيئات المراقبة هذا العام

وقال دانيال إيفز، مسؤول التخطيط بمؤسسة "جي بي إتش إنسايتس"، إن توقعات الشركة كانت "كابوسا".

وأضاف: "لقد قدموا توقعات مخيبة للآمال للنصف الثاني من العام الجاري ولعام 2019، وهذا سيؤثر بشكل كبير على الأسهم على المدى القريب".

وبلغت أرباح فيسبوك في هذا الربع من العام 5.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 31 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وبلغت العائدات 13.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 42 في المئة على أساس سنوي، لكن النفقات ازدادت بشكل أسرع، إذ ارتفعت بنسبة 50 في المئة لتصل إلى نحو 7.4 مليار دولار.

وقد تراجع نمو المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، وهي الأسواق الرئيسية للشركة بسبب ارتفاع الأسعار التي تفرضها الإعلانات هناك.

وانخفض عدد مستخدمي فيسبوك في الاتحاد الأوروبي بسبب تطبيق قوانين خصوصية أكثر صرامة، على الرغم من استمرار فيسبوك في جذب مستخدمين جدد في دول مثل إندونيسيا.

وقال إيفز إن شعبية إنستغرام يجب أن تساعد فيسبوك على الحد من تداعيات التحديات التي تواجهها.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت شركة "إيماركتر" للأبحاث إن عدد مستخدمي فيسبوك الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة سوف يتراجع بنحو 2 مليون شخص هذا العام.

لكنها تتوقع أن يضيف تطبيق إنستغرام، المملوك لفيسبوك، نحو 1.6 مليون مستخدم في هذه الفئة العمرية خلال عام 2018.

____________________________________________

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.