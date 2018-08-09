الصين ستفرض رسوما على بضائع أمريكية بقيمة 16 مليار دولار

مصدر الصورة Getty Images Image caption عبوات من المواد الكيميائية المستوردة في ميناء تشانغجياغانغ في الصين

أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رسوم واردات بنسبة 25 في المئة على بضائع أمريكية بقيمة 16 مليار دولار.

وسيدخل القرار الصيني حيز التنفيذ فور تنفيذ الولايات المتحدة قرارها بفرض رسوم جمركية بنفس القيمة على بضائع صينية في 23 أغسطس/آب.

وتضم قائمة الواردات الأمريكية التي ستطالها الرسوم الجديدة، الفحم والنفط والكيماويات وبعض المعدات الطبية.

وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع صينية بلغت قيمتها 34 مليار دولار.

وتبحث الولايات المتحدة فرض مزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول.

من ناحيتها، هددت الصين بالرد على هذه الحرب التجارية بالمثل من خلال فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وفي الوقت ذاته، أعلنت بكين عن فائض تجاري بقيمة 28.1 مليار دولار مع الولايات المتحدة في يوليو/تموز، بنسبة أقل من الرقم القياسي الذي حققته في يونيو/حزيران وبلغ 28.9 مليار دولار.

ومع ذلك، سجل هذا الفائض زيادة بنسبة 11 في المئة مقابل نفس الشهر من العام الماضي.

وبدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإعلان عن تعريفات جديدة في يناير/كانون الثاني في إطار محاولة للتفاوض على ما سمّاه "صفقات تجارية ثنائية عادلة من شأنها توفير مزيد من الوظائف ودعم الاقتصاد في السواحل الأمريكية".

وفرضت أول رسوم في مارس/أذار الماضي، وردّت الصين بفرض رسوم مضادة في أبريل/نيسان. وعلى الرغم من الخطابات المتبادلة بين البلدين، لم تتأثر فعليا حتى الآن سوى واردات بقيمة 37 مليار دولار إلى الصين والولايات المتحدة.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دخل كذلك في صراعات تجارية مع دول أخرى، مثل كندا والمكسيك، وفرض رسوما جمركية منفصلة على عدد من البضائع من بينها الصلب والألومنيوم والغسالات وألواح الطاقة الشمسية.

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