ترامب: "لا تنازل مع تركيا" في ملف رجل الدين أندرو برونسون

مصدر الصورة AFP Image caption أدت التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا إلى انهيار العملة التركية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتراجع عن موقفه على صعيد الضرائب التي فرضت أخيرا ضمن الحرب الاقتصادية على تركيا بسبب ملف رجل الدين الأمريكي المحتجز لدى أنقرة.

وقال ترامب: "أعتقد أن ما تفعله تركيا يبعث على الحزن، وأنهم يرتكبون خطأ مروعا، ولن تكون هناك أي تنازلات."

وأشار إلى أنه ظن أن أنقرة سوف تطلق سراح أندرو برونسون، القس المحتجز لدى تركيا، بعد أن أقنعت الولايات المتحدة إسرائيل بإطلاق سراح مواطنة تركية كانت محتجزة هناك.

وفرض الرئيس الأمريكي تعريفة جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم التركي بعد رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق سراح القس الأمريكي برونسون.

واستبعد ترامب أن تكون التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا، عضوي حلف شمال الأطلسي الناتو، سببا في أضرار اقتصادية لأوروبا ودول الاقتصادات الناشئة.

وقال الرئيس الأمريكي: "ليس لدي أي مخاوف، كما أنني أوقن أن ما حدث هو الإجراء الصحيح."

واحتجزت السلطات أندرو برونسون منذ عامين على خلفية اتهامات بدعم جماعات خارجة على القانون في تركيا.

وتفاقمت التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ما أدى إلى انهيار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي لتفقد حولي ثلث قيمتها مقابل العملة الأمريكية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

كما أثارت أزمة الليرة التركية مخاوف أدت إلى عمليات بيع مكثفة لعملات الاقتصاديات الناشئة، ما دفع البعض إلى ترجيح إمكانية الدخول في أزمة مالية عالمية.

وطالب ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي بإطلاق سراح برونسون مقابل المواطنة التركية التي أطلقت إسرائيل سراحها.

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