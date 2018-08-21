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أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عملة جديدة يوم الاثنين للسيطرة على التضخم الشديد في البلاد، والذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى مليون في المئة هذا العام.

وأصبحت عملة فنزويلا "بوليفار" عديمة القيمة تقريبا، بعد تسجيل ركود اقتصادي شديد.

واستطاع مصور وكالة رويترز للأنباء إظهار مدى تأثير التضخم الكبير على البلاد من خلال ابتكار صور توضح قيمة الطعام والأدوات المنزلية اليومية جنبا إلى جنب مع كم الأموال التي تساويها.

ويصل سعر دجاجة وزنها 2.4 كيلوغرام في العاصمة كاراكاس إلى 14 مليونا و 600 ألف بوليفار (ما يعادل 2.22 دولار).

مصدر الصورة Reuters

في يوم الخميس الماضي، كان سعر لفافة مناشف المرحاض مليونين و 600 ألف بوليفار.

مصدر الصورة Reuters

ووصل سعر هذه الكمية من الجزر إلى ثلاثة ملايين بوليفار.

مصدر الصورة Reuters

وخزن الفنزويليون خلال الفترة الماضية احتياجاتهم المنزلية من غذاء قبل سريان الإجراءات الجديدة، وسط مخاوف من حدوث ارتباك واضطراب في الأنظمة المصرفية على نحو يجعل التجارة مستحيلة.

ووصل سعر الكيلوغرام من الأرز إلى مليونين و500 ألف بوليفار.

مصدر الصورة Reuters

وسجل التضخم في شهر يوليو/ تموز هذا العام 82700 في المئة.

وقالت أليشيا راميريز، 38 عاما، وهي مديرة للأعمال في شركة، لوكالة رويترز للأنباء من داخل متجر بمدينة ماراكايبو، غربي البلاد: "جئت لشراء خضراوات، لكنني سأغادر لأنني لا أستطيع الانتظار في هذا الطابور".

وأضافت: "الناس ستصاب بالجنون".

ووصل سعر عبوة الفوط الصحية إلى ثلاثة ملايين و500 ألف بوليفار.

مصدر الصورة Reuters

وما هو سعر الكيلوغرام من الطماطم؟ وصل السعر إلى خمسة ملايين بوليفار.

مصدر الصورة Reuters

وأُعلن يوم الاثنين عطلة رسمية في البلاد، وهو نفس اليوم الذي توقفت فيه عمليات الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت لساعات، كما طرحت مجموعة جديدة من الفئات النقدية الأقل.

ويصل سعر الكيلوغرام من الجبن كما في الصورة إلى سبعة ملايين و500 ألف بوليفار.

مصدر الصورة Reuters

ويمكن شراء حفاظات الأطفال مقابل ثمانية ملايين بوليفار.

مصدر الصورة Reuters

وبلغ سعر الكيلوغرام من اللحم تسعة ملايين و500 ألف بوليفار.