مصرع "ملك الغلاف" للعبة كاونتر سترايك في حادث سير

مصدر الصورة CBS NEWS 8 Image caption نال الحادث من عدد من السيارات على الطريق، لكن ضحاياه كانو من سيارتين فقط

لقي مستخدم موقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو اليوتيوب البارز المعروف باسم ماكسكيليت، المشهور بممارسة وتطوير ألعاب الفيديو، مصرعه في حادث سير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية هو وشخصيْن آخريْن جراء حادث سير، وفقا لتقارير صادرة عن شرطة الولاية الخميس الماضي.

وكان تريفور هايتمان، 18 سنة، من أشهر ممارسي لعبة "كاونتر سترايك" المعروفوين على يوتيوب، كما كان يصمم محتوى رقمي حسب الطلب.

وأضافت تقارير الشرطة أن سيارة ماكلارين رياضية كانت تنطلق بسرعة كبيرة في الاتجاه المعاكس للطريق بالقرب من سان دييغو عندما اصطدمت بسيارة رياضية أخرى من طراز هيونداي كانت تقل أما وابنتها، ما أدى إلى وفاة جميع ركاب السيارتين.

وتوصلت الشرطة إلى هوية قائدة السيارات الهيونداي، وهي آلين بيزارو، 43 سنة، وابنتها أريانا التي كانت تبلغ من العمر 12 سنة.

وقال شهود عيان إن السيارة الماكلارين كانت تنطلق بسرعة 100 ميل في الساعة وكانت تسير في الاتجاه المعاكس جنوبا في المسار المؤدي إلى الشمال على طريق 805 الذي يربط بين كاليفورنيا وولايات أخرى.

مصدر الصورة copyrightYOUTUBE Image caption قال شهود عيان إن السيارة الماكلارين الرياضية كانت تنطلق بسرعة تفوق المئة ميل في الساعة

وأشارت التقارير الصادرة عن شرطة ولاية كاليفورنيا إلى أن نفس السيارة تسببت في حادث ارتطام بسياج مدرسة ابتدائية، لكن الحادث لم يسفر عن أية إصابات.

وعُرف هايتمان بأنه "ملك الغلاف" لعمله في تصميم وبيع المحتوى المعد حسب طلب العملاء عبر الإنترنت، أو ما يُعرف بالغلاف المستخدم في أول لعبة رماية التي تحمل اسم "كاونتر سترايك: غلوبال أوفينسيف".

وقالت تقارير إن هايتمان تعرض لحظر من شركة "فالف" المطورة للعبة في إطار حملة أطلقتها الشركة على المقامرات الإلكترونية، بما في ذلك المحتوى الرقمي المعد حسب طلب العملات، وهو ما جعله يتغيب عن قناته على موقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو يوتيوب، التي بلغ عدد المشتركين بها 900 ألف مشترك، لخمسة أشهر على الأقل دون أن ينشر مقطع فيديو واحد، ما أدى إلى فقدانه مصدره الأساسي للدخل.

وقال مقربون من القتيل إنه كان يعاني من خلل نفسيا واضح قبل الحادث الذي أودى بحياته الخميس الماضي.

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