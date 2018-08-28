تويوتا تستثمر 500 مليون دولار في أوبر لتطوير سيارات ذاتية القيادة

مصدر الصورة Getty Images

أعلنت شركة تويوتا، أكبر مصنع للسيارات في العالم، أنها بصدد استثمار 500 مليون دولار في شركة "أوبر" وتوسيع الشراكة بينهما لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

وقالت تويوتا إن الاستثمار يشمل الإنتاج الضخم للسيارات ذاتية القيادة التي ستستخدمها شركة "أوبر".

وأضافت أن هذه الخطوة ستمثل طريقة لكلا الشركتين للحاق بالمنافسين في سوق السيارات الذاتية القيادة.

ومن شأن هذه الصفقة رفع قيمة "أوبر" إلى 72 مليار دولار رغم خسائرها المتزايدة.

وقال شيجيكي تومويلما، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تويوتا موتور كوربوريشن"، إن "الاتفاقية والاستثمار يشكلان علامة بارزة في تحولنا إلى شركة للتنقل حيث نساعد على توفير مسار للتوسع الآمن لخدمات وخيارات التنقل".

وينظر إلى "تويوتا" و "أوبر" على أنهما ليسا من الشركات الرائدة في مجال تطوير السيارات ذاتية القيادة .

وكانت "أوبر" علّقت اختبارات سياراتها ذاتية القيادة في الولايات المتحدة، بسبب وفاة امرأة في ولاية أريزونا بعدما صدمتها إحدى سيارات برنامج "أوبر تكنولوجي".

ومنذ ذلك الوقت، أوقفت "أوبر" سياراتها ذاتية القيادة و أغلقت فرعها في أريزونا.

وقال مراسل بي بي سي ، ديف لي/ إن سيارات أوبر ذاتية القيادة بحاجة إلى مساعدة خارجية، مضيفاً أن الاتفاقية مع تويوتا قد توفر هذه الخبرة التي تحتاجها، كما أنها فرصة رائعة لشركة تويوتا أيضا.

--------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.