ترامب "يأمر بفرض تعريفة جمركية إضافية على السلع الصينية"

مصدر الصورة Getty Images Image caption عمال يحملون سلعا كيميائية في ميناء صيني هذا العام

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين في إدارته بفرض زيادة جديدة للتعريفة الجمركية على السلع الصينية، حسبما قالت تقارير إعلامية أمريكية.

ويعتقد أن التعريفة الجمركية الجديدة ستطبق على واردات من الصين تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، تشمل قطع غيار الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية مثل حقائب اليد.

ولم يتضح بعد متى سيتم تطبيق الزيادة الجمركية على الواردات، التي قد ترتفع بنسبة 25 بالمئة.

وما زال المسؤولون يعدون قائمة السلع التي تشملها زيادة التعريفة الجمركية.

وأمر ترامب إدارته بالبدء في إعداد التعريفة الجمركية هذا الصيف، فيما يعد تصعيدا بشأن ما تقول الولايات المتحدة إنه "ممارسات تجارية صينية غير عادلة".

وستضاف الزيادة الجديدة على التعريفة التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل أثناء الخلاف بين البلدين، علاوة على التعريفة الجمركية التي تطبقها الصين على سلع أمريكية تقدر قيمتها بـ 50 مليار دولار ردا على الرسوم الأمريكية.

وعلى الرغم من التقارير الإعلامية عن زيادة التعريفة الجمركية، لم يصدر بعد إعلان رسمي بالقرار.

وأشار ترامب مرارا إلى استعداده لفرض تعريفة جمركية جديدة، على الرغم من تحذيرات من خبراء الاقتصاد والمعارضة المنتشرة في القطاع التجاري في الولايات المتحدة.

وفي السابع من سبتمبر/أيلول قال ترامب إن التعريفة الجديدة على سلع تبلغ قيمتها 200 مليار دولار "يمكن أن تطبق في القريب العاجل"، مضيفا أن التعريفة الجمركية على سلع تبلغ قيمتها 267 مليار دولار "على استعداد للتطبيق سريعا إذا أردت".

ولم يستجب مسؤولو البيت الأبيض ومكتب ممثل التجارة الأمريكية لطلبات للتعليق على الأمر.