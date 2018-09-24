فيرساتشي الإيطالية للأزياء "تباع لشركة أمريكية" بملياري دولار

مصدر الصورة Getty Images Image caption دوناتيلا فيرساتشي المديرة الفنية للشركة دعت الموظفين لاجتماع

تفيد تقارير بأن دار فيرساتشي الإيطالية للأزياء، التي أسسها جياني فيرساتشي قبل 40 عاما، ستشتريها شركة مايكل كورس الأمريكية.

ووافقت الشركة الأمريكية للأزياء على شراء الشركة الإيطالية في صفقة تقدر قيمتها بملياري دولار، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وكانت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أول من أشار إلى عملية البيع الوشيكة في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

ولا تزال عائلة فيرساتشي تمتلك 80 في المئة من الشركة.

وقد باعت العائلة قبل أربع سنوات نسبة 20 في المئة من الشركة إلى مجموعة بلاكستون الخاصة للأسهم.

ورفضت فيرساتشي وبلاكستون كلتاهما التعليق على ما ذكرته رويترز.

واشترت شركة مايكل كورس في العام الماضي شركة جيمي تشو لصناعة الأحذية الفخمة، التي أسست في لندن، بحوالي 900 مليون استرليني.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ودوناتيلا وفيرساتشي في عام 1996 قبل مقتله بعام واحد

ودعت دوناتيلا فيرساتشي، المديرة الفنية ونائبة رئيس الشركة، الموظفين إلى اجتماع الثلاثاء، بحسب ما ذكرته كورييري ديلا سيرا.

وقد حققت فيرساتشي مبيعات قدرت بحوالي 686 مليون يورو، في 2016. وقال المدير التنفيذي للشركة، جوناثان أكيرويد، أوائل هذا العام إنه يتوقع أن تتجاوز عوائد الشركة مليار يورو، قريبا.

وكان فيرساتشي في الخمسين من عمره حينما قتله أندرو كانانان خارج منزله في مدينة ميامي في يوليو/تموز 1997.