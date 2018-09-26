مانشستر يونايتد يحقق عائدات قياسية هذا العام

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حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي إيرادات قياسية بفضل ارتفاع عائدات النادي من حقوق البث التلفزيوني.

وسجل النادي إيرادات بلغت 590 مليون جنيه إسترليني خلال العام حتى نهاية يونيو/حزيران، بزيادة قدرها 1.5 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وتوقع النادي أن ترتفع الإيرادات إلى 600 مليون جنيه استرليني في العام التالي.

وارتفعت عائدات البث التلفزيوني بنسبة 5.2 في المئة لتصل إلى 204 ملايين جنيه استرليني بعدما احتل النادي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، مقابل المركز السادس في الموسم السابق.

لكن كان هناك انخفاض كبير في الإيرادات في الربع الأخير من العام بسبب الأداء الضعيف لمانشستر يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانخفضت الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو/حزيران بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 147.6 مليون جنيه استرليني، بعدما فشل مانشستر يونايتد في الوصول إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا التي تمنح الأندية مبالغ مالية كبيرة نظير بث المباريات.

ومع عودة مانشستر يونايتد إلى منافسات دوري أبطال أوروبا هذا العام، يتوقع النادي أن تتراوح العائدات بين 615 مليون و630 مليون جنيه استرليني في السنة المالية الحالية.

وقال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي للنادي: "توقعاتنا لتحقيق مزيد من الإيرادات هذا العام تظهر استمرار أدائنا المالي القوي على الأجل الطويل، وهو ما يدعم كل شيء نقوم به ويسمح لنا بالمنافسة على ضم أفضل المواهب في سوق الانتقالات التي تشهد تنافسا متزايدا".

ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ليفربول وست نقاط عن غريمه التقليدي في المدينة وحامل اللقب، مانشستر سيتي.

وتشير تقارير إعلامية إلى وجود خلاف وراء الكواليس بين وودوارد والمدير الفني للفريق، جوزيه مورينيو، حول سياسة النادي في إبرام الصفقات الجديدة.

وقال وودوارد: "الجميع يعملون في النادي بلا كلل من أجل أن يضيفوا مزيدا من البطولات إلى بطولات مانشستر يونايتد الـ 66 وبطولات جوزيه مورينيو الـ 25. هذا ما يطلبه مشجعينا المتحمسين ويتناسب مع تاريخنا".

وأضاف: "نحن ملتزمون بفلسفتنا في دمج كبار خريجي أكاديمية الناشئين بالنادي مع لاعبين عالميين، ونفخر بأننا نجحنا مرة أخرى خلال الموسم الماضي في أن يكون عدد الدقائق التي يلعبها خريجو أكاديمية النادي من الناشئين أكبر من عدد الدقائق التي لعبها الناشئون في أي ناد أخر في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وبلغ إجمالي الإيرادات التجارية للنادي لهذا العام 276 مليون جنيه استرليني، بزيادة قدرها 0.2 في المئة، رغم أن عائدات الرعاية بلغت 173 مليون جنيه استرليني، أي بزيادة قدرها واحد في المئة فقط.