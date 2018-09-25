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يفتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قطار "خط الحرمين السريع" الذي يربط مكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وقد تأخر انطلاق هذا المشروع الذي يغطي مسافة 450 كيلو مترا ست سنوات عن الموعد الذي كان مخططا لانطلاقه.

وقد استغرق العمل على المشروع الذي تكلف مليارات الدولارات عدة سنوات، وعملت فيه شركات سعودية ودولية، وعلى الأخص صينية وإسبانية.

ويتوقع أن يبدأ تسيير القطارات في الأسبوع الأول من أكتوبر / تشرين أول المقبل.

وتبلغ سرعة القطار الجديد 300 كيلو متر في الساعة.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 20 و250 ريالا سعوديا، ويقطع أسطول القطارات المكون من 35 قطارا في 8 رحلات يوميا، تزداد تدريجيا لتبلغ 12 رحلة السنة القادمة.

وقالت السلطات السعودية إن 70 في المئة من الموظفين، الذين يديرون شبكة القطارات ويبلغ عددهم 3 آلاف موظف، مواطنون سعوديون.

وتستغرق الرحلة بين مكة وجدة بالقطار الجديد حوالي 21 دقيقة بينما تقطع القطارات المسافة بين جدة ومطار الملك عبد العزيز في 14 دقيقة.

أما الرحلة بين مكة والمدينة فستستغرق أقل من ساعتين ونصف.

ويتوقع أن يخدم المشروع 60 مليون مسافر في السنة عندما يكتمل جدول الرحلات بحلول الربع الأول من عام 2019.