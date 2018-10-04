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في سابقة هي الأولى من نوعها في السعودية، عينت سيدة الأعمال السعودية لبنى سليمان العليان، البالغة من العمر 66 عاما، رئيسة لبنك "ساب الأول" وهو البنك الناتج عن اندماج البنك "الأول" (البنك السعودي الهولندي سابقًا) مع البنك السعودي البريطاني "ساب".

وتشغل العليان منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "العليان للتمويل"، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها، والتي أسسها والدها الشيخ سليمان العليان عام 1947.

وفي وقت سابق، قالت العليان لراديو ألاباما إنها أول امرأة تعمل لمدة 18 عامًا في شركة "العليان للتمويل".

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قصة سيدة الأعمال التي وصلت إلى القمة لأنها "محظوظة"

وتحظى لبنى العليان بمكانة خاصة بين الخبراء المصرفيين، دفعت بيرند فان ليندر، المدير التنفيذي للبنك السعودي الهولندي للقول بأنها تمتلك طريقة إدارة تثير الشغف.

وقال بيرند فان ليندر إنها "تحظى بقدر عالٍ من الاحترام، ليس لأنها امرأة سعودية تتصدر مجال سيدات الأعمال، بل لشخصها"، بحسب تقارير محلية.

من هي لبنى العليان؟

وُلدت في محافظة عنيزة في القصيم عام 1952، وهي أصغر أبناء الشيخ سليمان العليان.

وحصلت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل، وماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي بجمهورية ايرلندا، بحسب سيرتها الذاتية المنشورة على صحيفة "الاقتصادي" السعودية.

وعملت في بنك "مورجان جوارنت" بمدينة نيويورك بين عاميّ 1979 و1981، ثم عادت إلى السعودية لتعمل مع شركة العليان مجددًا.

وقضت سنوات مع والدها في إدارة شركة "العليان للتمويل" واستغلت تدرجها في المناصب لتشجع والدها على تعيين مزيد من النساء للعمل معها.

وفي 2001، نجحت في توظيف 40 سيدة للعمل في أحد مصانع الشركة، حتى وصلن إلى 500 موظفة.

مصدر الصورة Forbesmiddleeast.com Image caption لبنى سليمان العليان تتصدر قائمة "أقوى السيدات العربيات" الصادرة عن مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لعام 2017

وتشغل لبنى العليان عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية والاستثمارية الرائدة، من بينها "البنك السعودي الهولندي" و"مجموعة رولز رويس البريطانية" و"مجموعة دبيو بي بي الإعلامية" و"بنك أكبانك التركي" و"شركة شلمبيرجير البترولية".

وهي عضو مجلس إدارة شركة "التعدين العربية السعودية- معادن" منذ 2016 . وعضو مجلس أمناء "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" واللجنة التنفيذية في "المجلس العربي للأعمال" ومجلس أمناء "مؤسسة الفكر العربي".

وحطّمت العليان القوالب النمطية للنساء السعوديات، وتعتبر متحدثة دائمة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي ينعقد سنويًا في سويسرا.

كما تُعد من أكثر الأشخاص تأثيرًا في مجال الأعمال، إذ تصدّرت المرتبة الأولى في قائمة "أقوى السيدات العربيات" الصادرة عن مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لعام 2017.