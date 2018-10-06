مصدر الصورة Getty Images Image caption فريد ترامب ونجله دونالد

من جديد تسلط الأضواء على عائلة ترامب، وهذه المرة ليس على زوجته وأبنائه وإنما على والده بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تحقيق قالت فيه إن والده فريد ترامب تهرب من ضرائب تقدر بملايين الدولارات لينتهي الأمر بتقديمه نحو 413 مليون دولار لنجله دونالد وأبنائه الآخرين.

وتزعم الصحيفة أيضاً أن الرئيس "ساعد والده في الحصول على تخفيضات ضريبية مخالفة". وتقول الصحيفة إن ترامب ساعد في تقليل الفاتورة الضريبية لوالديه من خلال استراتيجية عملت على تقليل قيمة أصولهما العقارية بمئات الملايين من الدولارات.

وكان دونالد ترامب قد صرح خلال حملته عام 2015 بأنه رجل عصامي اقترض من والده مليون دولار فقط ليبدأ بها حياته العملية.

فمن هو فريد ترامب؟

ولد فريدريك كريست ترامب في نيويورك في 11 أكتوبر/تشرين أول عام 1905 لمهاجرين ألمان هما فريدريك ترامب وإليزابيث كريست وكان والده يستثمر بالفعل في العقارات وسرعان ما تبع فريد خطوات والده حيث أسس شركة باسم والدته لأنه كان قاصرا في الخامسة عشر من عمره.

وحقق ثروة من بناء عقارات للأسر المتوسطة على الشاطئ الشرقي للولايات المتحدة خلال وبعد الحرب العالمية الثانية، وكانت العديد من هذه المشروعات مدعومة حكوميا وقد مثل أمام مجلس الشيوخ عام 1954 وسط مزاعم عن تربحه من تلك العقود.

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فخلال فترة الكساد من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الخمسينيات حصل على قروض من هيئة البناء الفيدرالية.

وإلى جانب المباني السكنية التي أقامها للطبقة الوسطى والعائدين من الحرب العالمية الثانية اتجه إلى إقامة الأسواق التجارية فكان سوق ترامب الذي أقامه في وودهافن بنيويورك والذي يحمل شعار :" اخدم نفسك ووفر."

ويتحدث ترامب عن والده في كتابه "فن الصفقات" الصادر عام 1987 قائلا إنه كان يذهب إلى مواقع البناء بعد انتهاء يوم العمل فيجمع المسامير من على الأرض ليستخدمها النجارون في الصباح التالي.

وقد ظل فريد ترامب لفترة طويلة دون مكتب ويحمل ملفاته معه، وبعد أن صار له مكتب كان متواضعا للغاية.

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وفي سبعينيات القرن الماضي واجه اتهامات بالتمييز العنصري ضد الأقليات برفضه السماح للسود والقادمين من بورتو ريكو بتأجير عقاراته.

وتم رفع دعوى حقوق مدنية ضده ومنذ ذلك الحين تسلطت الأضواء على نجله دونالد ترامب الذي كان مدافعا شرسا عن والده. وقد سويت القضية لاحقا دون إقرار بارتكاب خطأ.

كما يتردد أيضا أنه كان يرفض تأجير عقاراته لليهود. وكان يكذب بشأن أصوله حيث كان يزعم أنها من السويد وليس ألمانيا.

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وفي عام 2015 أعيد نشر خبر قديم يعود لعام 1927 عن اعتقال الشاب فريد ترامب البالغ من العمر 21 عاما خلال اجتماع للكوكلوكس كلان، وقد أطلق سراحه دون توجيه اتهام له.

وحول حياته الشخصية، كان فريد ترامب قد تزوج عام 1936 المهاجرة الاسكتلندية ماري آن ماكلويد وأنجبا 5 أبناء من بينهم دونالد ترامب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

وكان يأمل أن يخلفه نجله الأكبر فريد جونيور في إدارة أعماله، ولكنه الأخير فضل العمل بالطيران وتوفي وعمره 43 عاما من الإفراط في الكحوليات، فتولى دونالد مهمة إدارة أعمال العائلة بدلا منه.

ومن المعروف أن فريد ترامب أنقذ كازينو تاج محل للقمار المملوك لنجله دونالد من الإفلاس عام 1991.

وتوفي ترامب الأب عام 1999.