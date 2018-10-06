بن سلمان: صندوق السعودية السيادي "سيتجاوز 600 مليار دولار في 2020"

مصدر الصورة COURTESY OF SAUDI ROYAL COURT/HANDOUT VIA REUTERS Image caption الأمير محمد بن سلمان أشار إلى موازنة الدولة لعام 2019 ستتجاوز 1 تريليون ريال (267 مليار دولار) للمرة الأولى

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن الصندوق السيادي للسعودية سيتجاوز مستواه المستهدف البالغ 600 مليار دولار بحلول 2020، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

وأضاف الأمير، في مقابلة مع بلومبيرغ، نشرت الجمعة: "نحن الآن تجاوزنا 300 مليار دولار، وقريبون من 400 مليار دولار. هدفنا في 2020 هو الوصول (بالصدوق السيادي) إلى 600 مليار دولار."

وتابع: "أعتقد بأننا نتجاوز هذا المستوى المستهدف في 2020".

وأوضح أن الصندق، الذي توجه أكثر من 50 في المئة من استثماراته داخل المملكة، سيعمل على الاستثمار في مناطق أخرى، العام المقبل.

وفي سياق آخر، قال بن سلمان إن أول بلدة في منطقة نيوم الاقتصادية، المشروع الذي يتكلف 500 مليار دولار، ستكون جاهزة في عام 2019 أو 2020 على أن تكتمل المنطقة كلها بحلول 2025.

كما أشار إلى موازنة الدولة لعام 2019 ستتجاوز 1 تريليون ريال (267 مليار دولار) للمرة الأولى.