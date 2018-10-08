رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى إيران "مستمرة" رغم العقوبات الأمريكية

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قال أكبر الباكر، المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إن العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على إيران لن تؤثر على الرحلات التي تسيرها الشركة إلى المطارات الإيرانية.

وقال الباكر يوم الاثنين، في مؤتمر لكبار رجال الأعمال في الدوحة، إن رحلات الشركة القطرية إلى إيران ستستمر رغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الباكر قوله إن "قطاع الطيران لا يخضع لنظام العقوبات، والخطوط الجوية القطرية ستستمر في خدمة المدن الإيرانية التي تخدمها حاليا".

يذكر أن شركة الخطوط الجوية القطرية تسير رحلات جوية إلى عدد من المدن الإيرانية من بينها مشهد وشيراز، كما تسير رحلات يومية إلى طهران.

وتسبق تصريحات الباكر قرارا يتوقع أن تصدره إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحزمة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس/ اب الماضي، وذلك بعد أن انسحبت واشنطن في مايو/ اير من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى للحد من طموحات طهران النووية.

وحذرت واشنطن حينها الشركات الأجنبية من التعامل مع إيران.

وكانت شركات طيران أوروبية كبرى ومن بينها "إير فرانس" والخطوط الجوية البريطانية قد توقفت عن تسيير رحلات إلى إيران عقب إعلان واشنطن عقوباتها على طهران.