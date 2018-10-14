لأول مرة منذ تخفيض قيمته، الجنية السوداني يرتفع أمام الدولار

مصدر الصورة Getty Images Image caption مصرفيون وعاملون في الصرافة يشرفون على الألية الجديدة لسعر صرف الجنية السوداني

حقق الجنيه السوداني تعافيا أمام الدولار الأمريكي ليسجل 46.95 جنيها، بحسب ما أعلنه مصرفيون سودانيون.

ويعد هذا أول ارتفاع للعملة السودانية منذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض قيمة العملة، الأسبوع الماضي، بموجب آلية جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

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ويدير الآلية الجديدة فريق من المصرفيين والعاملين في مكاتب الصرافة لتثبيت سعر صرف الدولار عند 47.5 جنيها سودانيا، عقب التخفيض الكبير لقيمة العملة يوم الأحد الماضي، بعد أن كان سعر الصرف الرسمي السابق حوالي 29 جنيها للدولار.

ويعاني السوداني بشدة من نقص العملة الأجنبية، وتنامي السوق السوداء التي يرتفع فيها سعر الدولار بصورة كبيرة، ما أضر بقدرة البلاد على الاستيراد وبالتالي ارتفعت الأسعار ومعدلالت الضخم، وهو ما أدى لاضطرابات في مناطق بالبلاد، مطلع هذا العام.

وقال عبد الحميد جميل، رئيس الفريق المعني بآلية تحديد سعر الصرف الجديدة، إن تحديد السعر يتم يوميا "بناء على المؤشرات والعوامل الخاصة بكل يوم وبعد مشاروات بين الأعضاء، وليس هناك توقعات مسبقة".

جاء صعود الجنيه بعدما أعلن البنك المركزي عن ضخ سيولة في البنوك المحلية لتمكينها من شراء عملات أجنبية من العملاء.

وقال محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير إن البنك مستعد لتقديم أي مبالغ من الجنيهات السودانية للبنوك المحلية لشراء أي مبالغ من العملات الأجنبية قد تتوافر.

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