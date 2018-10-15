مضيفة في شركة الطيران الهندية تسقط من طائرة

مصدر الصورة Reuters Image caption تعاني الخطوط الجوية الهندية لسلسلة من الحوادث المحرجة، بعضها خطير، في السنوات الأخيرة

سقطت مضيفة في شركة الخطوط الجوية الهندية، من إحدى طائراتها إلى مدرج مطار مومباي عندما كانت تحاول اغلاق باب الطائرة يوم الإثنين.

وأعلنت الشركة أن المضيفة سقطت بينما كانت تعد لصعود الركاب، وقالت إن المضيفة هارشا لوبو أصيبت بكسور في ساقيها نتيجة الحادث.

ونقلت وكالة فرانس برس عن برافين بهاتناغار، أحد كبار مسؤولي الشركة، قوله إن "إحدى أفراد الطاقم سقطت عندما كانت تحاول إغلاق الباب الخلفي لطائرة بوينغ 777، وأصيبت بجروح صباح الإثنين".

ومضى المسؤول بالقول "وتخضع المضيفة للعلاج في المستشفى، وهي في كامل وعيها وفي حالة صحية جيدة، وسيجرى تحقيق للوقوف بدقة على أسباب وقوع الحادث".

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن المضيفة البالغة من العمر 52 عاما لم تفقد الوعي ولكنها أصيبت بكسور في ساقيها.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) المثقلة بالديون ابتليت في الفترة الأخيرة بسلسلة من الأعطال الفنية والحوادث المحرجة، بما فيها تأخر الطواقم عن مواعيد اقلاع طائراتها.

وكانت الشركة المملوكة للدولة قد أوقفت اثنين من طياريها في الأسبوع الماضي بعد أن ارتطمت طائرتهما، وعلى متنها 136 مسافرا، بجدار أثناء اقلاعها.

وبدل أن يعود الطياران إلى المطار الذي أقلعت الطائرة منه، واصلا التحليق 4 ساعات رغم الأضرار التي أصيبت الطائرة بها معرضين بذلك الركاب الى خطر. وهبطت الطائرة بسلام.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2015، قتل أحد فنيي الشركة عندما شفطه أحد محركات طائرة اثناء سحبها في مطار مومباي.

وكان قائد الطائرة قد أساء تفسير اشارة وجهها اليه الطاقم الأرضي وشغل محركاته قبل الأوان.

وفي الشهر الماضي، تسبب مسافر على احدى طائرات شركة ( GoAir) الهندية الخاصة في هلع عندما حاول فتح بابها معتقدا أنها باب المرحاض.