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قررت شركة كلينكس للمنتجات الورقية تغيير اسم إحدى علاماتها التجارية - بعد استخدامه لقرابة ستين عاما - استجابة لانتقادات من جانب مستهلكين يرون أنه ينم عن تمييز على أساس الجنس.

وقالت الشركة إن الاسم الجديد سيصبح "Extra Large" (حجم كبير) بدلا من "Mansize" (حجم رجالي).

وطلبت إحدى المستهلكات تفسيرا من الشركة، بعد أن سألها طفلها، البالغ من العمر 4 سنوات، هل تستطيع "الفتيات والصبية والأمهات" استخدام مناديل " Mansize".

وغرد منتقد عبر موقع تويتر، سائلا شركة كلينيكس، لماذا لا تزال منتجاتها تستخدم لفظ "حجم رجالي"، التي بدأت الشركة في إنتاجها عام 1956، قائلا إن "العالم تغير، ونحن الآن في عام 2018".

من جانبها شكرت الشركة زبائنها، وأكدت صدور العلامة التجارية الجديدة .

واتصلت بي بي سي بشركة كلينيكس للتعليق، لكن لم تتلق ردا بعد.

لكن متحدثا باسم الشركة الأم "كيمبرلي - كلارك" قال، في بيان لصحيفة ديلي تليغراف، إن الشركة سجلت "زيادة مستمرة في الشكاوى المرتبطة بالجنس".

وأضاف: "نظل ملتزمين بتطوير أفضل المنتجات الممكنة لعملائنا، ونأخذ آرائهم وتقييماتهم بمنتهى الجدية، ومن ثم قررنا تجديد منتجنا الحالي، وتحديث علامته التجارية الفرعية".

في سياق متصل، قالت هيئة معايير الإعلانات، التي تراقب الإعلانات في بريطانيا، لبي بي سي إنها لم تتلق أية شكاوى بشأن هذا المنتج، لكنها تقوم "بالكثير من العمل، بشأن الأفكار النمطية المتعلقة بالجنس في الإعلانات".